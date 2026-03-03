Победил в "МастерШеф" и отстоял украинский борщ: что известно о Клопотенко, который будет кормить ВСУ

Ресторатор также сделал реформу школьного питания в Украине

Евгений Клопотенко — известный украинский шеф-повар, ресторатор, общественный деятель и шоумен. Он прославился, как победитель проекта "МастерШеф" и защитник украинского борща. Теперь стало известно, что он будет сотрудничать с Минобороны в секторе питания военных.

Что стоит знать:

Евгений Клопотенко — победитель "МастерШеф" и ресторатор, возрождающий украинскую кухню

Он добился включения украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО

Шеф-повар реформировал школьное питание и теперь приступает к обновлению меню для ВСУ

"Телеграф" рассказывает, что известно об Евгении Клопотенко и чем он прославился в Украине.

Евгений Клопотенко — что о нем известно?

Евгений Клопотенко родился в Киеве 23 ноября 1986 года, сейчас ему 39 лет. Он окончил факультет международных отношений КУТЭП, а также прошел обучение в престижной французской школе Le Cordon Bleu. С юности он был участником обменных программ в Великобритании и Италии, что открыло ему мир разнообразной еды.

Евгений Клопотенко - известный шеф-повар. Фото: Getty Images

До собственного ресторанного бизнеса Клопотенко работал официантом, администратором и даже поваром в McDonald's в Германии и мексиканском ресторане в США. А уже в 2011 году основал свое производство варенья и конфитюров.

Широкую известность в Украине Евгений получил после участия и победы в кулинарном шоу "МастерШеф" в 2015 году. Это стало трамплином для его карьеры, как ресторатора.

Евгений Клопотенко тот, кто кормит иностранных политиков в Украине. Фото: Getty Images

Теперь его рестораны есть в нескольких городах Украины и они ориентированы на современное прочтение аутентичной украинской кухни. Также Клопотенко известен как борец за украинский борщ. Ведь именно он приложил огромные усилия для того, чтобы украинское блюдо было внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что официально подтвердило его статус как части украинской культуры.

Евгений Клопотенко имеет два ресторана в Киеве и один во Львове. Фото: Getty Images

Клопотенко и реформа школьного питания

Евгений является инициатором и идеологом реформы школьного питания в Украине CultFood. Он лично разработал сборник рецептов для школьных столовых, которые являются более здоровыми, современными и вкусными.

Проект Клопотенко помог на законодательном уровне разрешить использование специй в школьных столовых и уменьшить количество соли и сахара. Эту реформу поддержало Министерство образования и науки, Минздрав и первая леди Украины Елена Зеленская.

Евгений Клопотенко был инициатором реформы школьного питания. Фото: Getty Images

Теперь стало известно, что Евгений Клопотенко будет реформировать и питание военнослужащих ВСУ. Он поможет создать сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях. Проект реализуется при поддержке Министерства обороны Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще один завидный холостяк — больше не одинок. Как выглядит избранница Клопотенко и что о ней известно.