Развелась с бизнесменом и "нахваталась" в России долгов? Что известно о бывшей невестке Ющенко

Елизавета Ющенко — бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко и младшая сестра известной телеведущей Марии Ефросининой. В 2014 году она переехала в Москву, где жила с российским бизнесменом и родила ему сына. Но, судя по всему, их брак распался, и Елизавета осталась с долгами.

Елизавета Ющенко была замужем за Андреем Ющенко, от которого родила дочь Варю, но в 2012 году они развелись

Экс-невестка Ющенко в 2014 году вышла замуж за российского бизнесмена, переехала в Москву и молчит о войне

Сейчас из-за бывшего мужа-бизнесмена на Елизавету в России повесили долг в полтора миллиарда рублей

"Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно о бывшей невестке Виктора Ющенко. Мы узнали, как выглядит Елизавета и общается ли она с сестрой Марией Ефросининой.

Елизавета Ющенко — где сейчас и что о ней известно

Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой в 2009 году вышла замуж за Андрея Ющенко — старшего наследника бывшего президента Украины Виктора Ющенко. В браке у них родилась дочь Варвара. Однако супруги не сошлись характерами и развелись в 2012 году.

Спустя два года Елизавета пошла под венец второй раз — ее избранником стал российский бизнесмен Сергей Ефимцев, которому она родила сына. С 2014 года женщина живет в Москве и наслаждается роскошной жизнью.

Когда началась полномасштабная война России против Украины, Елизавета решила занять молчаливую позицию. С семьей Виктора Ющенко она не общается, это подтвердила его дочь Виталина, подчеркнув, что надеется когда-то восстановить связь с племянницей Варей.

Что касается общения с сестрой, то в 2024 году Мария Ефросинина в интервью "УП" отметила, что с Елизаветой не контактирует и ей довольно больно говорить об этом:

У нас нет сейчас общения как у сестер вообще…Мне очень больно об этом говорить. У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность Мария Ефросинина

Елизавета Ющенко активно ведет блог в Instagram, где делится фотографиями с роскошных путешествий, она посетила Дубай, Монако, Италию, Мальдивы и другие страны. Чаще всего она путешествует вместе с детьми. Но сейчас ее страница недоступна для публичного просмотра.

Недавно стало известно, что на Елизавету Ющенко "повесили" долговые обязательства ее бывшего мужа, российского бизнесмена Сергея Ефимцева. По сообщениям российских СМИ, оказалось, что бизнесмена на самом деле зовут Вахтанг Лалиашвили и он является криминальным авторитетом.

В 2023 году он взял в долг крупные суммы, которые тратил на недвижимость в Подмосковье и Франции, автомобили и ювелирные украшения. Когда пришло время отдавать долг, то семья вернули лишь часть денег и параллельно супруги запустили бракоразводный процесс, решив срочно заключить брачный контракт.

Сумма долга перед кредитором, депутатом Алексеем Сидюковым, достигла 1,3 миллиарда рублей. Изначально ответчиком по делу был только Ефимцев, однако суд первой инстанции решил, что долговые обязательства являются общими для обоих супругов и присоединил к процессу также Елизавету Ющенко. Она отвергает претензии, подчеркивая, что по брачному договору все ценное имущество перешло к бывшему мужу, и планирует обжаловать решение.

