Судилась с полковником ВСУ: что известно о блогерше из Киева, которую задержали в России

Блогерша "прославилась" еще в 2021 году

Таисия Маламан — популярная блогерша родом из Киева, которая выбрала Россию и вскоре сбежала туда. Девушка через свои социальные сети дискредитирует ВСУ и на днях была задержана российскими силовиками.

Что известно:

Таисия Маламан "прославилась" в 2021 году, когда на Майдане Независимости в опросе между Украиной и Россией выбрала последнюю

На фоне скандала она переехала в Россию, где продолжила вести свой блог и путешествовать по миру

Девушку задержали российские правоохранители, когда она сказала, что родом из Киева

"Телеграф" решил выяснить, что известно о блогерше Таисии Маламан. Мы выяснили, что она публикует в социальных сетях и какие были скандалы с ее участием.

Таисия Маламан — что о ней известно

Таисия Маламан (Онацкая) родилась в 2000 году в Киеве. В социальных сетях она ведет страницы под псевдонимом Di.rubens. В Instagram, Telegram и TikTok, где у нее многомиллионная аудитория, девушка делится кадрами личной жизни и взглядами на жизнь.

Широкую известность Таисия получила в 2021 году после видео, снятого на Майдане Независимости, где на вопрос о выборе между Россией и Украиной она выбрала Россию. Ролик распространил полковник ВСУ Анатолий Штефан (известный как блогер "Штирлиц"), что вызвало громкий скандал. После этого ряд рекламных брендов прекратили с ней сотрудничество, а само видео было удалено из ее TikTok.

Маламан тогда обратилась в суд, обвинив Штефана якобы в клевете, пожаловалась на него в Министерство обороны и потребовала 150 тысяч гривен компенсации морального ущерба. В ответ военный также подал на девушку иск. В феврале 2022 года стало известно, что блогерша проиграла суд и вскоре сбежала в Россию.

Девушка заявила, что столкнулась с волной ненависти после публикации ролика и угрозами, хотя текст и смысл ролика якобы был искажен. В РФ она начала сотрудничать с российским бизнесом и через соцсети вела информационную кампанию, направленную на дискредитацию ВСУ.

На своих страницах она публикует шуточные ролики, проводит стримы и рассказывает о поездках как по России, так и за границей.

За сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины и дискредитацию нашей армии Таисия оказалась в базе "Миротворец".

Недавно стало известно, что любительницу России задержали в Санкт-Петербурге. По словам Маламан, это произошло после того, как она сообщила патрульному, что родом из Киева.

Я тётка непредсказуемая, могу и в Питер на выходные рвануть, и в обезьяннике оказаться Таисия Маламан

На опубликованном в Telegram видео слышен ее разговор с полицейским, который требует выключить телефон и пройти в служебный автомобиль для проверки документов. Блогерша отказалась прекращать съемку и заявила, что сначала свяжется с юристом. После этого у нее силой забрали телефон, надели наручники и доставили в отделение.

В комментариях некоторые пользователи сочли действия правоохранителей законными, другие поддержали скандальную блогершу и раскритиковали силовиков.

Сама Di.rubens заявили, что единственной причиной, по которой она была задержана, это ее украинское происхождение. Позже в своем Telegram канале Таисия сообщила, что ее отпустили из участка.

