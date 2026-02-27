Была замужем за Зеленским и молчит о войне: где сейчас украинская фигуристка Елена Грушина

Спортсменка променяла Украину и Америку на жизнь в Москве

Елена Грушина — яркая украинская фигуристка, которая в свое время стала медалисткой Олимпиады-2006. Также она участница многих телешоу о танцах на льду, преимущественно в России. Некоторое время спортсменка жила в США, однако ради мужчины выбрала жить в Москве.

Елена Грушина и Руслан Гончаров. Фото: Getty Images

Елена Грушина — что о ней известно?

Елена родилась 8 января 1975 года в Одессе, сейчас ей 51 год. Она с детства занималась фигурным катанием и в 1990 году встала в пару с Русланом Гончаровым, который стал ее бессменным партнером на долгие годы.

Пара Грушина — Гончаров представляла Украину на разных чемпионатах и соревнованиях, она считалась одной из самых стабильных в мире в этом виде спорта.

Елена Грушина. Фото: Getty Images

Среди главных достижений фигуристов — бронза Олимпиады в Турине (2006). Это их самая ценная награда, ставшая красивой точкой в любительской карьере. После этой Олимпиады Елена и Руслан завершили карьеру в спорте и начали выступать в профессиональных шоу.

Елена Грушина и Руслан Гончаров, 2006 год. Фото: Getty Images

Три брака Грушиной

Личная жизнь Елены была насыщенной и тесно переплетенной с профессиональной деятельностью. Первым ее мужем стал партнер по конькам Руслан Гончаров. Они были женаты более 10 лет, вместе жили в США, работали и участвовали в телешоу. Однако после Олимпиады и ухода из спорта их союз распался.

Елена Грушина и Руслан Гончаров. Фото: Getty Images

Вторым мужем Грушиной стал известный российский телеведущий Михаил Зеленский. В 2007 году Елена приняла участие в телешоу "Танцы на льду". Тогда ее партнером стал Михаил. Он долго добивался фигуристку и убедил ее вернуться из США, где она жила, в Москву. В этом браке родились две дочери — София и Полина. В 2014 году пара развелась со скандалами и судебными тяжбами из-за детей и раздела имущества. Однако в 2022 году Зеленский внезапно умер во время отдыха с новой возлюбленной.

Елена Грушина и Михаил Зеленский. Фото: https://www.instagram.com/grushina_e/

Третьим мужем Грушиной стал финансист Илья Рачков, они поженились в 2020 году. Судя по социальным сетям фигуристки, пара счастлива, много путешествует и вместе воспитывает дочерей Елены.

Елена Грушина и Илья Рачков. Фото: https://www.instagram.com/grushina_e/

Где сейчас Елена Грушина?

После жизни в США и переезда в Россию Грушина осталась жизнь в Москве. Сейчас она успешно реализует себя как тренер по фигурному катанию, передавая опыт юным спортсменам. Воспитывает двух дочерей, которые также пробуют себя в спорте.

Однако она не ведет слишком медийный образ жизни. В ее Instagram менее тысячи подписчиков. Также фигуристка не дает интервью и не делает громких заявлений.

В частности, Грушина никак не комментирует войну в Украине, которую развязала Россия. Она придерживается молчаливой позиции, за что ее критикуют в Украине.

Елена Грушина с дочерьми. Фото: https://www.instagram.com/grushina_e/

