Была замужем за Зеленским и молчит о войне: где сейчас украинская фигуристка Елена Грушина
Спортсменка променяла Украину и Америку на жизнь в Москве
Елена Грушина — яркая украинская фигуристка, которая в свое время стала медалисткой Олимпиады-2006. Также она участница многих телешоу о танцах на льду, преимущественно в России. Некоторое время спортсменка жила в США, однако ради мужчины выбрала жить в Москве.
"Телеграф" рассказывает, что известно о Елене Грушиной, ее личной жизни, и что ее связывает с Зеленским.
Елена Грушина — что о ней известно?
Елена родилась 8 января 1975 года в Одессе, сейчас ей 51 год. Она с детства занималась фигурным катанием и в 1990 году встала в пару с Русланом Гончаровым, который стал ее бессменным партнером на долгие годы.
Пара Грушина — Гончаров представляла Украину на разных чемпионатах и соревнованиях, она считалась одной из самых стабильных в мире в этом виде спорта.
Среди главных достижений фигуристов — бронза Олимпиады в Турине (2006). Это их самая ценная награда, ставшая красивой точкой в любительской карьере. После этой Олимпиады Елена и Руслан завершили карьеру в спорте и начали выступать в профессиональных шоу.
Три брака Грушиной
Личная жизнь Елены была насыщенной и тесно переплетенной с профессиональной деятельностью. Первым ее мужем стал партнер по конькам Руслан Гончаров. Они были женаты более 10 лет, вместе жили в США, работали и участвовали в телешоу. Однако после Олимпиады и ухода из спорта их союз распался.
Вторым мужем Грушиной стал известный российский телеведущий Михаил Зеленский. В 2007 году Елена приняла участие в телешоу "Танцы на льду". Тогда ее партнером стал Михаил. Он долго добивался фигуристку и убедил ее вернуться из США, где она жила, в Москву. В этом браке родились две дочери — София и Полина. В 2014 году пара развелась со скандалами и судебными тяжбами из-за детей и раздела имущества. Однако в 2022 году Зеленский внезапно умер во время отдыха с новой возлюбленной.
Третьим мужем Грушиной стал финансист Илья Рачков, они поженились в 2020 году. Судя по социальным сетям фигуристки, пара счастлива, много путешествует и вместе воспитывает дочерей Елены.
Где сейчас Елена Грушина?
После жизни в США и переезда в Россию Грушина осталась жизнь в Москве. Сейчас она успешно реализует себя как тренер по фигурному катанию, передавая опыт юным спортсменам. Воспитывает двух дочерей, которые также пробуют себя в спорте.
Однако она не ведет слишком медийный образ жизни. В ее Instagram менее тысячи подписчиков. Также фигуристка не дает интервью и не делает громких заявлений.
В частности, Грушина никак не комментирует войну в Украине, которую развязала Россия. Она придерживается молчаливой позиции, за что ее критикуют в Украине.
