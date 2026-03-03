Судилась с полковником ВСУ: что известно о блогерше из Киева, которую задержали в России

Блогерша "прославилась" еще в 2021 году

Таїсія Маламан — популярна блогерка родом із Києва, яка обрала Росію і незабаром втекла туди. Дівчина через свої соціальні мережі дискредитує ЗСУ і днями була затримана російськими силовиками.

Що відомо:

Таїсія Маламан "прославилася" у 2021 році, коли на Майдані Незалежності в опитуванні між Україною та Росією обрала останню

На тлі скандалу вона переїхала до Росії, де продовжила вести свій блог і мандрувати світом

Дівчину затримали російські правоохоронці, коли вона сказала, що родом із Києва

" Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про блогерку Таїсію Маламан. Ми з’ясували, що вона публікує у соціальних мережах і які були скандали з її участю.

Таїсія Маламан — що про неї відомо

Таїсія Маламан (Онацька) народилася 2000 року в Києві. У соціальних мережах вона веде сторінки під псевдонімом Di.rubens. У Instagram, Telegram та TikTok, де має багатомільйонну аудиторію, дівчина ділиться кадрами особистого життя та поглядами на життя.

Таїсія Маламан родом із Києва

Широку популярність Таїсія здобула у 2021 році після відео, знятого на Майдані Незалежності, де на питання про вибір між Росією та Україною вона обрала Росію. Ролик поширив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (відомий як блогер "Штірліц"), що викликало гучний скандал. Після цього ряд рекламних брендів припинили співпрацю з нею, а саме відео було видалено з її TikTok.

Таїсія Маламан потрапила у скандал у 2021 році

Маламан тоді звернулася до суду, звинувативши Штефана нібито у наклепі, поскаржилася на нього до Міністерства оборони та вимагала 150 тисяч гривень компенсації моральної шкоди. У відповідь військовий подав на дівчину позов. У лютому 2022 року блогерка програла суд і незабаром Таїсія втекла до Росії.

Таїсія Маламан втекла до Росії

Дівчина заявила, що зіткнулася з хвилею ненависті після публікації ролика та погрозами, хоча текст і сенс ролика нібито було спотворено. У РФ вона почала співпрацювати з російським бізнесом та через соцмережі вела інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію ЗСУ.

Таїсія Маламан судилася з полковником ЗСУ

На своїх сторінках вона публікує жартівливі ролики, проводить стріми та розповідає про поїздки Росією і за кордон.

Як виглядає Таїсія Маламан

Таїсія Маламан зізнавалася Росії в коханні

Таїсія Маламан активно веде свій блог

За свідому участь в інформаційній спецоперації Росії проти України та дискредитацію нашої армії Таїсія опинилася у базі "Миротворець".

Таїсія Маламан у базі "Миротворець"

Нещодавно стало відомо, що любительку Росії затримали у Санкт-Петербурзі. За словами Маламан, це сталося після того, як вона повідомила патрульного, що родом із Києва.

Я тітка непередбачувана, можу і в Пітер на вихідні рвонути, і в мавпятнику опинитися Таїсія Маламан

На опублікованому в Telegram відео чути її розмову з поліцейським, який вимагає вимкнути телефон та пройти у службовий автомобіль для перевірки документів. Блогерка відмовилася припиняти зйомку та заявила, що спочатку зв’яжеться з юристом. Після цього у неї силоміць забрали телефон, одягли наручники та доставили до відділення.

Таїсію Маламан затримали у Росії

У коментарях деякі користувачі визнали дії правоохоронців законними, інші підтримали скандальну блогерку і розкритикували силовиків.

Сама Di.rubens заявила, що єдиною причиною, через яку її було затримано, це її українське походження. Пізніше у своєму Telegram-каналі Таїсія повідомила, що її відпустили із дільниці.

