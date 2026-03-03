Вы имеете всего несколько часов: какие 10 товаров можно приобрести в "АТБ" по хорошей скидке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Цены вас приятно удивят
Магазин "АТБ" продолжает радовать покупателей выгодными предложениями. Идут скидки на популярные продукты и товары для дома.
На этот раз в акционной корзине оказались как деликатесы и базовые продукты питания, так и бытовая химия, на которой можно сэкономить почти половину стоимости. "Телеграф" отобрал 10 более прибыльных позиций, которые посодействуют сохранить ваш домашний бюджет.
Продукты питания и десерты по акции в "АТБ"
- Мороженое "Крещатик" пломбир (0,75 кг): Большая упаковка с клубничным наполнителем стоит сейчас 149.90 грн вместо 255.90 грн. Скидка составляет 41%, что позволяет сэкономить более 100 грн. на одной пачке.
- Кофе Nescafe Espresso растворимый (150 г): Для любителей крепкого утра цена упала с 479.90 грн до 286.90 грн. Экономия 40% – это отличный повод пополнить запасы.
- Масло "Ферма" крестьянское 73% (180 г): Базовый продукт стал более доступным на 35%. Новая цена — 81.90 грн (старая цена — 126.00 грн).
- Сухие завтраки AXA Musli (330 г): Шоколадная гранола с медом предлагается за 52.20 грн (скидка 39% ).
- Сыр мягкий "Своя линия" Моцарелла 45% (180 г): Цена снижена на 35% и составляет всего 47.50 грн.
- Манго сушеное Joso (100 г): Полезный перекус стал дешевле почти вдвое. Со скидкой 45% упаковка стоит 45.90 грн.
- Чипсы "Своя Линия" (200 г): Большая пачка со вкусом "Техасский стейк" сейчас стоит 48.90 грн вместо 81.50 грн (скидка 40% ).
- Чай черный Graff (20 шт): Байховый чай с ароматом бергамота и ванили стоит всего 45.50 грн, что на 43% дешевле обычной цены.
Бытовая химия в "АТБ" по хорошей цене
- Гель для стирки Grunwald (3,9 кг): Универсальное средство для белых и цветных вещей обойдется в 126.90 грн. Скидка 38% делает покупку очень выгодной, учитывая большой объем.
- Стиральный порошок Tide Aqua Puder (1,8 кг): Синтетический стирочный средств стоит 209.00 грн вместо 355.00 грн. Вы экономите 41% стоимости.
Акция действует ограниченное время, поэтому стоит поспешить в ближайший супермаркет, чтобы успеть приобрести необходимое по самым низким ценам.
Ранее "Телеграф" писал, что можно купить до 8 марта по отличным скидкам.