Вы имеете всего несколько часов: какие 10 товаров можно приобрести в "АТБ" по хорошей скидке

Цены вас приятно удивят

Магазин "АТБ" продолжает радовать покупателей выгодными предложениями. Идут скидки на популярные продукты и товары для дома.

На этот раз в акционной корзине оказались как деликатесы и базовые продукты питания, так и бытовая химия, на которой можно сэкономить почти половину стоимости. "Телеграф" отобрал 10 более прибыльных позиций, которые посодействуют сохранить ваш домашний бюджет.

Продукты питания и десерты по акции в "АТБ"

Мороженое "Крещатик" пломбир (0,75 кг): Большая упаковка с клубничным наполнителем стоит сейчас 149.90 грн вместо 255.90 грн. Скидка составляет 41%, что позволяет сэкономить более 100 грн. на одной пачке. Кофе Nescafe Espresso растворимый (150 г): Для любителей крепкого утра цена упала с 479.90 грн до 286.90 грн. Экономия 40% – это отличный повод пополнить запасы. Масло "Ферма" крестьянское 73% (180 г): Базовый продукт стал более доступным на 35%. Новая цена — 81.90 грн (старая цена — 126.00 грн). Сухие завтраки AXA Musli (330 г): Шоколадная гранола с медом предлагается за 52.20 грн (скидка 39% ). Сыр мягкий "Своя линия" Моцарелла 45% (180 г): Цена снижена на 35% и составляет всего 47.50 грн. Манго сушеное Joso (100 г): Полезный перекус стал дешевле почти вдвое. Со скидкой 45% упаковка стоит 45.90 грн. Чипсы "Своя Линия" (200 г): Большая пачка со вкусом "Техасский стейк" сейчас стоит 48.90 грн вместо 81.50 грн (скидка 40% ). Чай черный Graff (20 шт): Байховый чай с ароматом бергамота и ванили стоит всего 45.50 грн, что на 43% дешевле обычной цены.

Бытовая химия в "АТБ" по хорошей цене

Гель для стирки Grunwald (3,9 кг): Универсальное средство для белых и цветных вещей обойдется в 126.90 грн. Скидка 38% делает покупку очень выгодной, учитывая большой объем. Стиральный порошок Tide Aqua Puder (1,8 кг): Синтетический стирочный средств стоит 209.00 грн вместо 355.00 грн. Вы экономите 41% стоимости.

Акция действует ограниченное время, поэтому стоит поспешить в ближайший супермаркет, чтобы успеть приобрести необходимое по самым низким ценам.

Ранее "Телеграф" писал, что можно купить до 8 марта по отличным скидкам.