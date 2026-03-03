Время спасать персик от курчавости: есть нехитрое правило "5-10-12"

Персиковые деревья подвержены болезням. Рассказываем, как предотвратить одну из них

Курчавость — одна из главных болезней персика. Многие видели эти безобразные симптомы: вздутые покрасневшие участки на листьях, трещины на молодых побегах. Но когда все это проявляется, делать что-либо практически поздно, принимать меры надо ДО распускания листьев.

Итак, есть правило "5-10-12" для обработки персика контактными фунгицидами против курчавости. Обработку проводим, если реализуются три следующих фактора:

Фаза дерева: почки набухли ("потолстели"), но еще не раскрылись, листьев не видно совсем. Температурный порог: днем температура поднимается до +10°C, а ночью не опускается ниже +5°C. Фактор влажности: ближайшие 12-24 години прогнозируют дождь, туман или морось.

В этом случае обрабатываем любым из следующих препаратов по инструкции: медным купоросом, 3%- бордосской жидкостью, Блу бордо, Медян экстра, Косайд, Чемпион и т.п.

Персик порадует вас щедрым урожаем, если все сделаете правильно весной

Если не успели обработать в этот период, у вас еще остается 1-2 суток, чтобы включить более "тяжелую" артиллерию и обработать персик от курчавости системными препаратами, которые способны победить грибок не только на поверхности. Это Силлит или Хорус. В этот период медь и прочие контактники уже не работают, поскольку не способны проникнуть внутрь почки.

