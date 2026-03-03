Разница более 50 грн за плитку: на каком шоколаде можно сэкономить в "Сильпо"

Это известные бренды шоколада

Цены на популярный молочный шоколад могут сильно отличаться в разных супермаркетах – иногда разница достигает более 30 гривен за одну плитку.

Как показывает мониторинг цен, выгоднее всего покупать популярный шоколад в сети "Сильпо". Данные "Телеграф" взял у "GotoShop".

Так, молочный шоколад "Milka" с измельченными лесными орехами (90 г) местами можно найти за 99 гривен именно в "Сильпо", хотя местами в этом магазине цена поднялась до 134 гривен. В сети "Наш Край" этот шоколад продают за 121,90 гривны. Поэтому, если поискать, то на плитке можно сэкономить 22,9 гривны. Средняя цена на рынке колеблется около 118 гривен.

Как разнятся цены на молочный шоколад "Милка2. Фото: Телеграф

Еще одна популярная шоколадка – "Millennium" Golden Nut молочный с цельными лесными орехами (100 г) – тоже самая дешевая у "Сильпо" (69,99–90,99 грн), тогда как у "Наш Край" ее стоимость доходит до 123,30 грн. Средняя цена по магазинам – около 95 грн, а сэкономить на ней удастся 53,31 гривны.

Сравнение цен на шоколад. Фото: Телеграф

