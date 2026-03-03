Время больших перемен: для этих трех знаков китайского гороскопа весна 2026 приготовила много сюрпризов

Узнайте, кому повезет этой весной

Весна 2026 — это время новых начинаний и возможностей. Пока природа пробуждается, три знака китайского гороскопа могут оказаться в вихре событий и перемен. Новый период в жизни ознаменуется "белой полосой" и улучшением жизни.

"Телеграф" рассказывает, кому по восточному гороскопу стоит приготовиться к стремительным и большим переменам.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Тигр, Собака и Дракон. Об этом пишет China Explorer Tour.

Тигр

В восточном гороскопе Тигр и покровительница года Огненная Лошадь — лучшие союзники. Поэтому весна станет для вас временем высокого старта и стремительных перемен. Уже с марта вы почувствуете прилив сил и энергии, которые заставят вас сменить работу или запустить проект, о котором вы только мечтали. Ожидайте резкого карьерного скачка или предложения о партнерстве, которое изменит ваш социальный статус.

Собака

Собака тоже входит в дружественную коалицию Огненной Лошади, поэтому весной стоит ждать приятных перемен. В первую очередь они коснутся личной жизни. Вы наконец-то обретете гармонию и стабильность, к которым так долго стремились. Также возможны судьбоносные встречи или переход отношений на новый уровень.

Дракон

Для Дракона энергия Огненной Лошади — это попутный ветер. Весной 2026 года ваша интуиция особенно обострится, а харизма будет на самом пике. Вы буквально будете видеть возможности там, где другие видят тупики. Этой весной возможно радикальное обновление круга общения. В вашу жизнь придут влиятельные люди, которые помогут реализовать масштабную идею. Ваша главная задача весной — не распыляться на мелочи и сосредоточиться на самом главном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три знака восточного гороскопа встретят любовь в год Огненной Лошади. Это будет время романтики и перемен.