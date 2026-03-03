Ермак получил новую должность после увольнения и обысков. Чем он теперь будет заниматься

После ухода с должности руководителя ОП Ермак возобновил адвокатскую деятельность

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил новую должность – он возглавил Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Что нужно знать:

Новый комитет будет взаимодействовать с органами власти, судами, стражами порядка и международными институтами в сфере восстановления и компенсаций

Работа руководителей комитетов проходит на общественных началах

Ермак получил адвокатское свидетельство в 1995 году, прекратил практику в 2020 году и возобновил ее в начале 2026 года.

Соответствующие распоряжения о создании четырех новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органов подписала глава НААУ, РАУ Лидия Изовитова. Интересно, что за эту работу зарплата не предусмотрена — деятельность руководителей осуществляется на общественных началах.

Комитеты должны взаимодействовать с Советом адвокатов Украины, органами государственной власти и местного самоуправления, судами, правоохранительными структурами, комитетами и аппаратом Верховной Рады, международными организациями, правозащитными институтами, общественными объединениями и другими субъектами в сфере своей компетенции.

Возобновление адвокатской деятельности

Андрей Ермак получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью еще в 1995 году. В то же время 20 декабря 2020 года он прекратил адвокатскую практику почти через год после назначения на должность руководителя Офиса президента. В конце января 2026 стало известно, что Ермак возобновил адвокатскую деятельность.

Андрей Ермак на сайте ННАУ

Увольнение с должности руководителя ОП

28 ноября 2025 года Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса президента на фоне операции "Мидас". К этому ему с обысками пришли НАБУ и САП. Напомним, это дело по масштабной коррупционной схеме в энергетической сфере. Интересно, что через несколько часов после увольнения он заявлял о готовности отправиться на фронт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ермак не обращался в Минобороны с желанием служить по контракту или мобилизации. Отметим, что кроме юриспруденции и политики Ермак занимался кинопроизводством.