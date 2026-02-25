Укр

Был популярен в Украине, а теперь молчит о войне: комика Ефима Шифрина не узнать из-за пластики (фото)

Катерина Любимова
Читати українською
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин. Фото Коллаж "Телеграфа"

С 2017 году Шифрин находится в базе "Миротворец"

Звезда юмористической передачи "Аншлаг" Ефим Шифрин стал неузнаваемый из-за пластики. Российскому комику скоро исполнится 70 лет, но судя по всему, он не готов мириться с возрастными изменениями.

Что известно:

  • Ефим Шифрин был звездой юмористических передач "Аншлаг" и "Вокруг смеха", которые были популярны и в Украине
  • Комику почти 70 лет и его не узнать из-за пластики, хотя он отрицает хирургическое вмешательство

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Ефим Шифрин и что о нем известно. Мы выяснили, что комик говорит о войне в Украине.

Ефим Шифрин — что о нем известно

Ефим (Нахим) Шифрин родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. Свой творческий путь он начал в Студенческом театре МГУ, где проявил харизму и артистизм, что впоследствии помогло ему построить успешную карьеру на эстраде.

Ефим Шифрин в молодости
Ефим Шифрин в молодости

Широкую известность Шифрин получил благодаря участию в популярных юмористических программах, в частности "Аншлаг", которая пользовалась большой популярностью в Украине. Артист неоднократно приезжал в нашу страну с гастролями.

Ефим Шифрин был звездой "Аншлага"
Ефим Шифрин был звездой "Аншлага", Фото: radiokp.ru

Однако после начала полномасштабной войны занял молчаливую позицию. В 2022 году Шифрин уехал в Израиль и многие подумали, что комик решил эмигрировать из-за сложившей ситуации, однако вскоре он опроверг эту информацию. Сейчас Ефим живет в России и продолжает творческую деятельность. Из-за посещения аннексированного Крыма юморист попал в базу "Миротворец".

Я родился спустя 11 лет после Второй мировой войны и рассчитывал, что помру хотя бы за 11 лет до третьей. Мне очень больно. Я не умею разводить тучи руками

Ефим Шифрин

Ефим Шифрин, что говорит о войне, как выглядит
Ефим Шифрин молчит о войне в Украине

Как из-за пластики изменился Ефим Шифрин

Российскому комику Ефиму Шифрину вскоре исполнится 70 лет, однако он отчаянно старается не выглядеть на свой возраст. Артист уверяет, что все дело в спорте и дисциплине, но в сети обсуждают его заметно изменившееся лицо.

Ефим Шифрин после пластики, фото
Как сейчас выглядит Ефим Шифрин
Ефим Шифрин после пластики, фото
Как после пластики изменился Ефим Шифрин

Недавно комик стал звездой российской программы и на видео заметно, что кожа на его лице выглядит слишком натянутой и неестественно гладкой, а мимика — скованной. Возможно, Шифрин обколол его ботоксом или делал более серьезные процедуры "омолаживания".

Ефим Шифрин, как выглядит сейчас
Ефим Шифрин сейчас

"Телеграф" писал ранее, как уроженка Киева Любовь Успенская выглядит после пластики. Артистка изуродовала лицо и стала неузнаваемой.

