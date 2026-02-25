Был популярен в Украине, а теперь молчит о войне: комика Ефима Шифрина не узнать из-за пластики (фото)

С 2017 году Шифрин находится в базе "Миротворец"

Звезда юмористической передачи "Аншлаг" Ефим Шифрин стал неузнаваемый из-за пластики. Российскому комику скоро исполнится 70 лет, но судя по всему, он не готов мириться с возрастными изменениями.

Что известно:

Ефим Шифрин был звездой юмористических передач "Аншлаг" и "Вокруг смеха", которые были популярны и в Украине

Комику почти 70 лет и его не узнать из-за пластики, хотя он отрицает хирургическое вмешательство

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Ефим Шифрин и что о нем известно. Мы выяснили, что комик говорит о войне в Украине.

Ефим Шифрин — что о нем известно

Ефим (Нахим) Шифрин родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. Свой творческий путь он начал в Студенческом театре МГУ, где проявил харизму и артистизм, что впоследствии помогло ему построить успешную карьеру на эстраде.

Ефим Шифрин в молодости

Широкую известность Шифрин получил благодаря участию в популярных юмористических программах, в частности "Аншлаг", которая пользовалась большой популярностью в Украине. Артист неоднократно приезжал в нашу страну с гастролями.

Ефим Шифрин был звездой "Аншлага", Фото: radiokp.ru

Однако после начала полномасштабной войны занял молчаливую позицию. В 2022 году Шифрин уехал в Израиль и многие подумали, что комик решил эмигрировать из-за сложившей ситуации, однако вскоре он опроверг эту информацию. Сейчас Ефим живет в России и продолжает творческую деятельность. Из-за посещения аннексированного Крыма юморист попал в базу "Миротворец".

Я родился спустя 11 лет после Второй мировой войны и рассчитывал, что помру хотя бы за 11 лет до третьей. Мне очень больно. Я не умею разводить тучи руками Ефим Шифрин

Ефим Шифрин молчит о войне в Украине

Как из-за пластики изменился Ефим Шифрин

Российскому комику Ефиму Шифрину вскоре исполнится 70 лет, однако он отчаянно старается не выглядеть на свой возраст. Артист уверяет, что все дело в спорте и дисциплине, но в сети обсуждают его заметно изменившееся лицо.

Как сейчас выглядит Ефим Шифрин

Как после пластики изменился Ефим Шифрин

Недавно комик стал звездой российской программы и на видео заметно, что кожа на его лице выглядит слишком натянутой и неестественно гладкой, а мимика — скованной. Возможно, Шифрин обколол его ботоксом или делал более серьезные процедуры "омолаживания".

Ефим Шифрин сейчас

