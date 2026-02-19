Почему не стоит покупать икру в жестяных банках: эксперт назвал риски

Икра обычно реализуется в двух видах

Покупка красной игры в жестяных банках — это лотерея. При наличии выбора, такую упаковку данного деликатеса следует обходить стороной, если вы не уверены в качестве брэнда.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

Он объяснил, что красная икра попадает в Украину в замороженном виде. Продукт реализуется в двух видах: замороженным (в фасовке по 0,5 или 1 кг) либо засоленным в банках. Замороженная икра считается наиболее натуральной, так как содержит лишь 3% соли и полностью исключает консерванты.

Она будет самая вкусная. Ее достаточно просто разморозить. Из морозилки переложили в холодильник, она разморозилась и можно ее употреблять. Дмитрий Загуменный

Консервированная икра — более проста в транспортировке и хранении, но содержит больше соли. Стеклянная банка имеет одно преимущество: сквозь нее видна сама икра — размер зерен, их однородность, количество жидкости. Жестяная банка этого не дает совсем.

"Это всё равно что покупать кота в мешке. Мы точно знаем, что это будет кот, но мы не знаем, какая у него будет шерсть", — иронизировал Загуменный.

Даже у одного производителя разница в цене может быть вдвое: однородные зерна одинакового размера и цвета – дороже, мелкая или неровная с жидкостью – дешевле.

