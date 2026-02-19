Сколько мы платим за лед в замороженной рыбе: украинка удивила сеть (фото)

Для некоторых вес глазури является поводом не брать замороженные продукты

В сети удивляются переплате за лед в замороженных продуктах. В некоторых случаях воды в товаре оказывается больше, чем самого продукта.

О своем возмущении написала одна из пользователей соцсетей. Она купила 930г замороженных стейков зубатки, однако придя домой удивилась — после разморозки продукта от его веса осталась всего треть.

"После разморозки без учета контейнера вес составляет 280 г. Я заплатила за 650 г воды по цене почти 120 грн", — сказала она.

В комментариях под постом пользователи подтвердили, что такое происходит с многими товарами. Для некоторых это даже является поводом не брать продукты в глазури.

