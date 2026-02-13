Вместо тысячи слов. Какое магическое значение заложили наши предки во фразу "Тю на тебе"

Это выражение возникло как оберег

В украинском языке есть короткая фраза, заменяющая десятки слов. "Тю на тебе" — универсальная реакция на странное поведение.

Как объясняет "Словник UA", "тю на тебе", это восклицание, которое используется чтобы остановить или успокоить кого-то, кто сказал глупость или раскричался, разозлился. Это выражение можно встретить в литературе.

Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в вершу! — Тю на тебе, чоловіче! Чи ти не здурів? — каже Хвеська. — Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? (Укр. казки, 1951, 385);

Откуда пошел возглас "Тю!"

Несмотря на то, что "тю" часто можно услышать в разговоре современных украинцев, это очень давнее выражение, которое передает целый эмоциональный спектр: от легкого удивления до глубокого возмущения или даже пренебрежения. Наиболее вероятна версия, что он мог возникнуть как имитация звука плевка.

Дело в том, что в древности плевок имел магический подтекст. Считалось, что если человек говорит что-нибудь странное или плохое, нужно сплюнуть через плечо, чтобы отогнать нечистую силу. Звук при этом получается похожим на "тьфу" или короче "тю".

"Тю на тебе" — это сокращенная форма от "Тьху на тебе". Фразу употребляли как оберег от сглаза или злого слова.

