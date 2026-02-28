Дніпряни та кияни не вгадають? Які дві схожі лайки мають популярність на Галичині

Ці вислови зустрічаються навіть в літературних творах

В українській мові є чимало лайливих висловів, які можна почути переважно у західних регіонах. До прикладу, слово "когут" або "кугут".

"Телеграф" розповість про їхнє значення. Зауважимо, що це два різних слова, хоча обидва належать до діалектизмів.

За даними тлумачного словника, "кугут" — це селянин, селюк. Саме так у західних регіонах зневажливо називали жителів села. Іноді слово використовували не у прямому значені, а в переносному.

Слово "когут" — це діалектна назва півня. Її часто використовують на Галичині, Закарпатті чи Буковині, Поділлі. У лайливому чи переносному значені так називають хвалькуватого, пихатого чоловіка.

Цю лайку можна почути переважно на заході України, тому українці східних та центральних областей можуть навіть не зрозуміти, її значення. Однак досить часто "когут" чи "кугут" можна побачити в літературних творах.

Приклади вживання:

На собез [соцзабез] перейшов… Кугут !.. Ич… – промурмотів хтось в далекому кутку серед кримінальних. (І. Багряний);

!.. Ич… – промурмотів хтось в далекому кутку серед кримінальних. (І. Багряний); І ось я упіймав себе на думці: гилять, кугути , за кілограм білого наливу по два карбованці. (Ю. Мушкетик);

, за кілограм білого наливу по два карбованці. (Ю. Мушкетик); Марко затих, але в кутку біля груби шепотіли: – Ей, кугут , заліпити тобі бланші? (Григорій Тютюнник);

, заліпити тобі бланші? (Григорій Тютюнник); В курнику запіяв когут (Фр., VII, 1951, 9);

(Фр., VII, 1951, 9); На всіх кінцях Гори вже іржуть коні, реве худоба, співають когути (Скл., Святослав, 1959, 304).

