Иногда его говорят нежно: россияне сломают голову, но никогда не поймут смысл этого ругательства
Это слово можно использовать с разной интонацией
Украинский язык богат не только красочными словами и выражениями, но и разнообразными ругательствами, передающими большую палитру оттенков.
Сегодня "Телеграф" расскажет о существительном "телепень", которое используют для описания неловкого и не слишком сообразительного человека.
Чаще всего это слово применяют в быту, когда кто-то замешкался, растерялся или, как говорят на сленге, "тормозит". Кроме раздражения, оно часто используется с иронией, а иногда — с нежностью. Также его нередко можно встретить в литературе.
Происхождение слова связано с древними восточнославянскими глаголами "телепатися", "телепати", означающими медленное движение — когда человек плетётся или идет неуклюже. Первоначально "телепень" относился именно к физической манере двигаться, а не к умственным способностям.
Постепенно значение слова расширилось на поведение в целом и скорость реакции. Оно закрепилось как характеристика человека, который долго соображает или не сразу понимает, что от него требуется. Также его используют, когда кто-то сделал глупость.
Примеры использования в литературе:
– Мовчій був незграбний сільський телепень. (Л. Смілянський)
– Вчорашній солдатик, миршавий телепень з двома прищиками на щоці, не оцінив її жіночої одчайдушності. (Г. Колісник)
– Підвівся я і хотів сказати на весь голос: "Люди добрі, оця дівчина мене ума-розуму вчила, а я, старий телепень, ще й носом крутив!". (С. Журахович)
– Гляне [Уляна] на тебе, то неначе по коліна в землю вгонить; стоїш, як телепень, та тільки очима лупаєш. (О. Стороженко)
