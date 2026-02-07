Иногда его говорят нежно: россияне сломают голову, но никогда не поймут смысл этого ругательства

Это слово можно использовать с разной интонацией

Украинский язык богат не только красочными словами и выражениями, но и разнообразными ругательствами, передающими большую палитру оттенков.

Сегодня "Телеграф" расскажет о существительном "телепень", которое используют для описания неловкого и не слишком сообразительного человека.

Чаще всего это слово применяют в быту, когда кто-то замешкался, растерялся или, как говорят на сленге, "тормозит". Кроме раздражения, оно часто используется с иронией, а иногда — с нежностью. Также его нередко можно встретить в литературе.

Происхождение слова связано с древними восточнославянскими глаголами "телепатися", "телепати", означающими медленное движение — когда человек плетётся или идет неуклюже. Первоначально "телепень" относился именно к физической манере двигаться, а не к умственным способностям.

Постепенно значение слова расширилось на поведение в целом и скорость реакции. Оно закрепилось как характеристика человека, который долго соображает или не сразу понимает, что от него требуется. Также его используют, когда кто-то сделал глупость.

Примеры использования в литературе:

– Мовчій був незграбний сільський телепень. (Л. Смілянський)

– Вчорашній солдатик, миршавий телепень з двома прищиками на щоці, не оцінив її жіночої одчайдушності. (Г. Колісник)

– Підвівся я і хотів сказати на весь голос: "Люди добрі, оця дівчина мене ума-розуму вчила, а я, старий телепень, ще й носом крутив!". (С. Журахович)

– Гляне [Уляна] на тебе, то неначе по коліна в землю вгонить; стоїш, як телепень, та тільки очима лупаєш. (О. Стороженко)

