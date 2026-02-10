"Матері його ковінька!" Что означает старинная украинская брань

Этот фразеологизм можно увидеть в литературных произведениях

В украинском языке немало ругательных высказываний, значение которых знают не все украинцы. К примеру, "матері його ковінька" или "на руку ковінька".

По данным толкового словаря, "матері його ковінька" — это ругательный фразеологизм, который используют для выражения сильного недовольства, возмущения, досады или разочарования. Довольно часто его используют как заменитель изречений "трясця", "дідько" или "щоб тебе".

Добавим, что ковінька в украинском также имеет значение палка с загнутым концом, которую использовали в детской игре, чем-то похожа на клюшку для хоккея. Однако в форме "матері його ковінька" или "на руку ковінька" — это ругательное изречение, его можно услышать даже в литературных произведениях. Сейчас эту брань почти невозможно услышать в быту, однако раньше это было одно из самых распространенных изречений.

Примеры употребления:

А досадно, матері його ковінька , що несила нам їм назад відіслати гостинців (Стар., Облога.., 1961, 48);

, що несила нам їм назад відіслати гостинців (Стар., Облога.., 1961, 48); Раніше була нашому брату дорога на Січ, а тепер.. нема куди податися, бо скрізь пани та закони, матері їх ковінька (Стельмах, І, 1962, 340);

(Стельмах, І, 1962, 340); На руку ковінька кому — цього тільки й треба кому-небудь; до речі комусь. — Інший побоїться і близько до мого двора підійти. А мені і на руку ковінька! (Кв.-Осн., II).

По словам языковеда Александра Авраменко, фразеологизм "на руку ковінька" имеет значение как раз того и нужно; кстати; выгодно. К примеру: "Ніхто не хоче їхати у відрядження. А я поїду, мені це на руку ковінька".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинское слово "стыд" имеет неожиданное происхождение.