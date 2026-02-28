Было еще два варианта. Как после декоммунизации мог называться город Каменское

Уже 10 лет, как город лишился советского наследия

Почти 10 лет назад, в мае 2016 года, Верховная Рада в рамках декоммунизации вернула городу Каменское его историческое название. Именно его он носил до 1936 года.

За возвращение городу названия Каменское проголосовали 249 депутатов. На тот момент он назывался Днепродзержинск. Так, в честь Феликса Дзержинского (советский деятель), Каменское назвали советские правители в 1936 году.

Каменское

Название Каменское произошло от слова "камень", поскольку берега Днепра в этой местности были каменистыми. Однако есть и другие версии — по утверждению старожила Петра Коршуна, название поселения происходит от подводной скалы на Днепре ("камень-разбойник"), которая топила лодки и губила людей.

Кроме исторического названия, было еще два варианта, сообщает LB. Это — Днепровск и Днепрокаменск. Однако на голосовании по переименованию жители города выбрали именно Каменское.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как мог называться Кропивницкий. Было несколько очень экзотических вариантов переименования тогдашнего Кировограда. Окончательный вариант выбирали депутаты городского совета. 14 июля 2016 230 депутатов проголосовали за то, чтобы Кировоград назывался Кропивницким.