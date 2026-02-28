Замість імені "першого чекіста" — три варіанти. Як ще могло називатися зараз місто Кам'янське

Вже 10 років, як місто позбулося радянської спадщини

Майже 10 років тому, у травні 2016 року Верховна Рада в рамках декомунізації повернула місту Кам'янське його історичну назву. Саме її воно носило до 1936 року.

За повернення місту назви Кам'янське проголосували 249 депутатів. На той момент воно мало назву Дніпродзержинськ. Місто назвали на честь Фелікса Дзержинського у 1936 році.

Фелікс Дзержинський — радянський державний діяч польського походження. Він є засновником і першим керівником Всеросійської надзвичайної комісії (ВЧК), яка здійснювала "червоний терор". Відомий як "Залізний Фелікс", він організував масові репресії, розстріли та створював трудові табори.

Назва Кам'янське походить від слова "камінь", оскільки береги Дніпра в цій місцевості були кам'янистими. Однак є й інші версії — за твердженням старожила Петра Коршуна, назва поселення походить від підводної скелі на Дніпрі ("камінь-розбійник"), що топила човни й губила людей.

Окрім історичної назви було ще два варіанти, повідомляє LB. Це — Дніпровськ та Дніпрокам'янськ. Однак на голосування по перейменуванню жителі міста обрали саме варіант Кам'янське.

Раніше "Телеграф" розповідав, як міг називатися Кропивницький. Було кілька дуже екзотичних варіантів перейменування тодішнього Кіровограда. Остаточний варіант обирали депутати міської ради. 14 липня 2016 року 230 депутатів проголосували за те, щоб Кіровоград називався Кропивницьким.