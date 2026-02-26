Морозы попрощаются с Харьковом уже скоро: как прогреется город в начале марта

Воздух с первых дней весны может прогреться до 6…9 градусов тепла

В Харькове конец февраля принесет прохладу и облачность. Однако уже в начале марта синоптическая ситуация изменится.

Какими будут температурные показатели и стоит ли ждать ощутимого потепления, спрогнозировали в "Sinoptik". Там дали прогноз на 10 дней.

В четверг, 26 февраля, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Днем будет около +2 С°, ночью температура опустилась до +1 С°. В пятницу, 27 февраля, ожидается более прохладная погода — ночью показатели упадут до -3 С°, но днем воздух прогреется до +3 С°, возможны прояснения. Суббота, 28 февраля, тоже будет прохладной: температура будет колебаться от -5 С° ночью до +2 С° днем.

С началом марта в городе станет гораздо теплее. В воскресенье, 1 марта, днем ожидается до +6 С°, в понедельник, 2 марта — до +7 С°. В течение недели сохранится облачность без осадков, ночные показатели будут держаться около 0 С°, дневные — +5…+7 С°. В конце недели, 7 марта, возможно потепление вплоть до +9 С°.

В целом погода будет способствовать постепенному приходу весны, хотя утра останутся прохладными.

Когда предполагается самое ощутимое потепление. Фото: Sinoptik

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Харьков может накрыть волна затяжных осадков.