Доверие украинцев к Зеленскому упало? Какой процент поддерживает президента (опрос)

Более 51% украинцев имеют доверие к институции президента Украины, более 42% не доверяют. При этом баланс доверия-недоверия президента составляет 9,3%.

Разница между двумя позициями сокращается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова".

Что нужно знать:

Около 51,7% украинцев доверяют институции президента Украины, 42,4% — не доверяют.

Полиции, прокуратуре, судебной системе, правительству и Верховной Раде большинство украинцев не доверяет

По данным Центра Разумкова, 51,7% украинцев доверяют институции президента Украины. В то же время 42,4% главе государства не доверяют. Еще 5,8% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. При этом баланс доверия-недоверия президента составляет 9,3%.

Уровень доверия к президенту Украины

О чем еще свидетельствуют результаты исследования

Согласно опросу, украинцы на протяжении последних трех лет сохраняют очень высокий уровень доверия к институциям, непосредственно ответственным за оборону и безопасность страны (Вооруженные Силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, ГУР, СБУ).

Бойцы СБУ. Фото иллюстративное

В то же время полиции, прокуратуре, НАБУ, судебной системе, Правительству и Верховной Раде не доверяет больше украинцев, чем доверяет. Правда, за последнее время вырос уровень доверия к НАБУ и судебной системе, а уровень доверия к полиции и Верховной Раде Украины, напротив, снизился.

Отметим, что опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова с 1 января по 4 февраля 2026 года методом телефонного интервью. Опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

