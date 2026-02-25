Киев накроет тепло, но нужно подождать определенных дат в марте

Пока не стоит прятать зимние вещи

Погода в Киеве в первый месяц весны обещает быть изменчивой, однако тенденция постепенного потепления станет ощутимой уже с первых дней марта. Несмотря на то, что февраль задержится ночными морозами, март уверенно перехватит эстафету весенним настроением.

Синоптики "Мета.Погода" сделали прогноз. "Телеграф" расскажет подробнее о погоде в марте.

Общий прогноз погоды на март в Киеве.

Первая декада луны начнется с небольших температурных колебаний. Днем столбики термометров будут держаться в пределах +1°C…+4°C, однако настоящий прорыв тепла ожидается уже во второй половине марта. Средняя дневная температура стабилизируется на отметке +7°C…+9°C, а ночные заморозки постепенно отступят, уступая место плюсовым показателям даже в темное время суток.

Самые солнечные и теплые дни в Киеве

Если вы планируете долгие прогулки или дела на свежем воздухе, обратите внимание на эти периоды, когда солнце будет чаще радовать киевлян:

Первый по-настоящему теплый всплеск ожидается уже 7 марта , когда столбики термометров подскочат до отметки +10°C . Вскоре после этого, 10 марта , киевлян снова порадует ясная солнечная погода с комфортной температурой около +8°C .

, когда столбики термометров подскочат до отметки . Вскоре после этого, , киевлян снова порадует ясная солнечная погода с комфортной температурой около . Настоящим "золотым периодом" месяца станет промежуток с 19 по 22 марта : четыре дня подряд в столице будет безоблачное небо без осадков, а воздух прогреется до +9°C .

: четыре дня подряд в столице будет безоблачное небо без осадков, а воздух прогреется до . В конце месяца, в период с 25 по 29 марта, весна окончательно закрепится в Киеве. В эти дни ожидается стабильное тепло до +9°C, хотя яркие солнечные часы могут время от времени чередоваться с лёгкой облачностью и первыми весенними дождями.

