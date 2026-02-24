Пенсионный фонд обворовывает украинцев? Что не так с индексацией пенсии в 2026

В 2026 году перечислят все пенсионные выплаты

Многие пенсионеры жалуются, что после индексации пенсии размер доплаты снижается. Однако это касается не всех.

Что нужно знать:

Индексация пенсий в 2026 году будет на уровне 12,1%

Повышение касается только пенсионной выплаты, не доплат

Об этом рассказал "Телеграфу" Виктор Богданов, пенсионный эксперт и автор издания "На пенсии", в материале "Одним плюс 1000 грн, а другим шиш: как экономят на пенсионерах и кто не получит повышения".

По словам Богданова, который сам пенсионер со стажем в 51 год и с руководящими должностями в биографии, уровень его доплат после индексации снижается. То есть после перерасчета пенсия вырастет в 2026 году на 1003 гривны. Индексация составляет 12,1%. Но вместе с тем сократится доплата за возраст — с 570 гривен примерно до 320.

"Меня правительство и Пенсионный фонд обворовывают при этой индексации. Несправедливо. Они обрезают доплату за возраст", — говорит он.

Похожая ситуация и с доплатами детям войны (родившимся с 1941 по 1945 год). Лица с официальным статусом "ребенок войны" имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 66,43 грн, что регламентировано Постановлением КМУ №1381.

"Почему не индексировать эту доплату детям войны на такой же коэффициент? Не захотели рассматривать это", — отмечает он.

Что такое индексация и как она работает

Индексация — это ежегодный перерасчет пенсионных выплат, который должен компенсировать пенсионерам потерю покупательной способности из-за инфляции. Ее цель — пересматривать пенсионные выплаты, чтобы они не "съедались" ростом цен и зарплат. То есть если все дорожает, то пенсии тоже должны расти.

Как это происходит: Пенсионный фонд автоматически умножает среднюю зарплату по Украине на коэффициент индексации и получает новое "тело пенсии" – основной размер. Доплаты при этом остаются прежними. Таким образом, базовая часть растет, а надбавки стоят на месте или уменьшаются.

