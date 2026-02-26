Чому деякі пенсії не зростуть у березні? Роз’яснення щодо виплат

Їм вже переглянули виплати на початку року

Українським пенсіонерам проведуть індексацію виплат з 1 березня. Однак деякі залишаться з тими ж виплатами, що і раніше.

Хто саме потрапить у цю категорію та чому держава вирішила обійти їх стороною, пояснив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Він зазначив, що виплати, які вже відповідають прожитковому мінімуму для непрацездатних або досягли максимального рівня (10 прожиткових мінімумів), підвищенню не підлягають. Це пов’язано з тим, що їхні розміри вже були переглянуті з 1 січня 2026 року після збільшення прожиткового мінімуму.

Хто ще не отримає доплати з березня

Крім того, індексація не торкнеться ще кількох категорій. За словами міністра, без змін залишаться пенсії тих, хто вже отримує мінімальний гарантований рівень для найбільш уразливих груп населення. Окремо залишаться без доплат прокурори та судді у відставці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що березнева індексація в Україні складе 12,1%. Ми порахували, скільки доплати отримають пенсіонери, чиї виплати не перевищують 3-4 тисяч.