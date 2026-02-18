Индексация в марте обойдет эти 3 категории: каким пенсионерам не ожидать повышения

Министр объяснил, кто останется без доплат

С 1 марта в Украине должна пройти индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение, однако часть граждан останется без дополнительных выплат.

Об этом в коротком интервью "РБК-Украина" сообщил министр социальной политики Денис Улютин. Он пояснил, что мартовская индексация не коснется трех категорий пенсионеров.

Без изменений останутся выплаты тех, чьи пенсии уже были повышены до минимального гарантированного уровня для наиболее уязвимых групп населения. Также индексация не коснется пенсионеров, получающих максимальную пенсию — 25 950 гривен. Кроме того, доплаты не предусмотрены для прокуроров и судей в отставке.

Ранее министр уточнил, что повышение пенсии составит 12,1%. Для большинства пенсионеров, получающих 3-4 тысячи гривен, это означает увеличение выплат на несколько сотен гривен. "Телеграф" посчитал, как изменится выплата для тех, у кого пенсия выше. Более 600 гривен доплаты получат те, чья пенсия составляет 5 тысяч гривен.

Напомним, мы также сообщали, что работающие пенсионеры теряют возможность получать некоторые доплаты.