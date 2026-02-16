Мартовская индексация: кто получит почти 500 грн, а кто останется без повышения

Объясняем, кого касается повышение и как проверить новый размер пенсии

Индексация пенсий в 2026 году коснется тех выплат, которые предоставляет Пенсионный фонд. Ее определили на уровне 12,1%, что больше, чем в предыдущие два года. Важно знать, что индексация с 1 марта коснется только основной, расчетной части пенсии, но не надбавок за возраст, стаж и т.д.

Что нужно знать:

Индексация не касается вышедших на пенсию в последние три года

Не все из более 10 млн пенсионеров получат повышение

"Телеграф" счел, на какое повышение могут рассчитывать пенсионеры, получающие от 3000 до 4000 грн. По данным статистики ПФУ – это самая массовая категория получателей пенсии. Какого возможного повышения следует ожидать, в зависимости от размера расчетной пенсии:

если пенсия 3000 грн — надбавка будет составлять примерно 363 грн

— надбавка будет составлять примерно если 3250 грн — около 393 грн

— около если 3500 грн — примерно 423 грн

— примерно если 3750 грн — около 453 грн

— около если 4000 грн — примерно 484 грн.

Кто не имеет права на индексацию пенсии

В Украине всего более 10 млн пенсионеров, но не все они имеют право на индексацию. В частности, есть пенсионеры, выплаты которым обеспечивает не Пенсионный фонд Украины. Также обычно индексацию не проводят тем пенсионерам, которые вышли на отдых в последние три года, ведь они имеют выплату, основанную на текущем размере зарплат.

Еще 2,8 млн пенсионеров могут остаться без повышения выплат с марта — до сих пор работающих. Им пенсии, в частности, в прошлом году, повышали в апреле.

Как узнать, повысили ли вам пенсию после индексации

Пенсионный фонд производит индексацию пенсий без отдельного заявления от пенсионера. В целом информация о размере пенсии отображается в личном кабинете пенсионера на веб портале электронных услуг ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие доплаты теряет работающий пенсионер, кроме индексации. Тем не менее, у этой категории средняя пенсия выше, чем в целом по Украине.