"Вы – больные на голову". Сколько зарабатывают работники "Укрпочты", гендиректор которой вляпался в скандал

Сам Смелянский получает ежемесячно почти 1 млн

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский вляпался в очередной скандал. В этот раз он назвал "больными на голову" тех, кто работает за минималку, хотя в "Укрпочте" таких вакансий немало.

Скандальное сообщение Смелянский опубликовал в соцсети Threads. Сообщение вызвало волну возмущения, ведь многие знают, какие низкие зарплаты на "Укрпочте".

"Отвечаю — на** не хочу на минималку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь за минималку, то, простите, вы больные на голову, когда в Украине миллионы вакансий", — написал гендиректор.

Сколько зарабатывают работники "Укрпочты"

Чтобы узнать хотя бы приблизительный заработок работников почты, достаточно поискать вакансию на соответствующем портале. Так, почтальонам в "Укрпочте" предлагают зарплату от 8000 до 10 000 грн вместе с премиями. То есть, по сути, месячный оклад едва достигает минималки (8 647 грн по состоянию на 2026 год), а премии не дотягивают даже до 2 тысяч грн.

Более того, даже на руководящих должностях люди не зарабатывают и 20 тысяч грн. Начальник отделения может работать за 12 тысяч в месяц. И это человек руководящей должности. При этом оператор отделения иногда имеет схожий заработок от 11 тысяч грн. Заметим, что обязанности людей на этих должностях разные, как уровень ответственности.

Сколько зарабатывает гендиректор "Укрпочты"

Как рассказал Смилянский в одном из интервью, его месячная зарплата составляет около 970 тысяч гривен или примерно 15 тысяч евро. При этом большое количество работников почты не получают даже 15 тысяч грн.

Более того, комментируя свой большой доход, гендиректор сказал, что ему не стыдно об этом говорить. Ведь якобы до работы в "Укрпочте" Смелянский зарабатывал в разы больше — более 50 тысяч долларов ежемесячно.

Напомним, что недавно гендиректор сцепился с нардепом Алексеем Гончаренко в прямом эфире. Одной из острых тем стала его зарплата.

