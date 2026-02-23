"Надо готовиться к худшему". Какие прогнозы дают нардепы на пятый год большой войны с Россией

Гарантии безопасности – главное условие справедливого мира

В 2026 году Украина переживает четвертую годовщину полномасштабной войны с Россией. У многих людей возникает вопрос: когда уже наступит мир, ведь переговоры идут, а решения как будто и нет.

"Телеграф" решил выяснить это и обратился к нескольким нардепам. Так, Владимир Вятрович, депутат IX созыва, Юрий Здебский, от партии "Слуга народа", член Комитета национальной безопасности и обороны, и Иван Крулько, нардеп от партии "Батькивщина", озвучили свои видения ситуации и прогнозы.

Путин не желает мира. Какие прогнозы Вятровича

По мнению Вятровича, следует понимать, что 24 февраля 2026 года — это не просто годовщина войны, это годовщина одного из этапов полномасштабного вторжения. Ведь Россия стала агрессором для Украины еще до 2022 года. При этом не так много внимания уделяется войне за Независимость Украины, которая началась 12 лет назад, но именно она стала началом этого ужаса.

"В настоящее время главной целью этих переговоров являются сами переговоры, потому что пока никаких результатов я не видел. Я понимаю, что, возможно, дипломатической целью с украинской стороны является не потерять контакт с США, с Дональдом Трампом. Но эти встречи сейчас безрезультатны, по моему мнению", — подчеркнул нардеп.

Владимир Вятрович

Он добавил, что не видит предпосылок к окончанию войны с Россией в текущем году, перспектив фактически нет. И это вполне логично, потому что очень многое зависит от лидера России Владимира Путина, а он не проявил нужной инициативности или какого-либо интереса к миру.

"Скорее всего, война и будет продолжаться в течение 2026 года. И очевидно, что нам украинцам нужно быть готовыми к этому", — говорит Вятрович.

По его словам, речь идет и о поддержке партнеров, и о собственных ценностях. Ведь война — угроза не только украинской независимости, но и всей системе международно-правовой. Более того, падение Украины — это падение всей этой системы.

Надо готовиться к худшему. Что говорит о годовщине Здебского

В то же время нардеп Здебский надеется, что 2026 год принесет Украине определенные улучшения. Даже в вопросе о состоянии войны, ведь переговоры — это уже шаг к решению вопроса.

"Каждые переговоры — это надежда. Но я убежден, что нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее", — говорит депутат.

Юрий Здебский

Он объясняет, что на одних надеждах далеко не уедешь, поэтому украинцам нужно работать и не останавливаться. Это касается не только гражданских, но и военных.

"Надо верить в ВСУ и в то, что наш украинский здравый смысл победит. Нам нужно выстоять, дожать, чтобы жить еще лучше", — резюмировал Здебский.

Главное условие мира – гарантии безопасности. Что говорит о годовщине войны Крулько

Нардеп Крулько говорит, что война Украины и России длится 12 лет — один из самых продолжительных вооруженных конфликтов в Европе. Несмотря на все потери, усилия и усталость, следует не забывать, что Украина заслуживает и нуждается только в справедливом мире. И для этого нужно всего несколько вещей.

"Первая — невозможность повторения вторжения России в Украину. Что можно обеспечить двумя вещами: стать сильнейшими вооруженными силами Европы и реальными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества. В первую очередь, от стран НАТО европейских и США. Потому что без гарантий безопасности вторжение повторится", — объясняет депутат.

Иван Крулько

Крулько добавляет, что даже в вопросе перемирия для заключения мирного соглашения большую роль играют гарантии безопасности. Что в них войдет и какие нюансы уже неизвестно, ведь все это обсуждается на переговорах. Однако Украина четко подчеркивает свои права и справедливость, другой вопрос — США. Так как Трамп не хочет предлагать долгосрочные условия гарантий.

"Эти гарантии нужны, чтобы Украина смогла вступить во все оборонные союзы мира, нарастить свои вооруженные силы, технику и т.д. Чтобы в результате ни один агрессор даже потенциальный не подумал нападать на страну", — резюмирует народный избранник.

