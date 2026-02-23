Мобилизация по-новому в Украине. Что изменится и какие решения анонсирует Федоров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Министерство планирует больше внимания уделять задачам обороны
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что планируются немалые изменения в правилах мобилизации. Министерство уже работает над комплексной реформой.
Что нужно знать:
- Сейчас 90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+
- Количество очередей и бумажной работы уменьшили
- Минобороны хочет сместить фокус на основные задачи обороны
Об этом Фёдоров рассказал в Telegram. По его словам, сейчас главная задача — решить накопившиеся проблемы за долгие годы.
"Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — сообщил министр обороны.
По его словам, примерно 90% отсрочек уже продлено автоматически через Резерв+. Для этого люди не подавали заявления, справки и не приходили в ТЦК. То есть, сейчас основной вектор работы — это автоматизация процессов. В частности, получение отсрочек.
Федоров подчеркнул, что система сама проверяет данные через государственные реестры и продолжает отсрочку автоматически. Новые изменения:
- Сбор документов, предоставляющих право на отсрочку, не требуется, ведь система самостоятельно прорабатывает данные из реестров.
- Стоять в очередях в ТЦК каждые 90 дней не нужно, ведь запущен цифровой процесс без человеческого вмешательства.
- Без ожидания статуса отсрочки более недели, уведомление приходит в Резерв+
- Не будет ручной проработки десятков тысяч заявлений и сопроводительных документов. Фокус смещен на ключевые задачи обороны.
Добавим, что при назначении Федорова министром обороны он называл основные вопросы в мобилизации, которые нужно решить: массовые случаи самовольного ухода с частей (СЗЧ) и дезертирство, реформирование системы ТЦК, справедливое распределение личного состава, цифровизация учета для устранения дефицитов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что юристы объяснили, как одним махом прекратить скандалы с ТЦК на улицах.