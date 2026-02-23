Глава Черниговской ОВА миллионер? Сколько заработал Чаус в 2025 году (документ)

Материальную помощь должностное лицо не получало

Глава Черниговской ОВА Чаус Вячеслав заработал за 2025 год более 1 млн грн, что превышает зарплату некоторых коллег, к примеру, бывшего начальника Волынской областной военной администрации Ивана Рудницкого. Налогов Чаус уплатил на более 300 тысяч.

Об этом сообщила Черниговская ОВА по запросу "Телеграфа". В документе отмечается, что в течение 2025 года должностное лицо не получало материальной помощи от государства для решения социально-бытовых вопросов и на оздоровление.

Размер должностного оклада председателя Черниговской облгосадминистрации в 2025 году составлял:

с 01.01.2025 – 98 757,00 гривен;

с 01.04.2025 – 108 689,00 гривен;

с 01.07.2025 – 105 570,00 гривен.

Сколько зарабатывает Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА

Таким образом за 2025 год Чаус заработал 1 432 980,25 гривен без учета выплаты налогов и военного сбора. Уже после их уплаты чиновник получил на руки 1 103 394,79 грн. То есть налогов Чаус в 2025 году уплатил на сумму более 320 тысяч грн.

Напомним, что его бывшему коллеге Рудницкому в 2025 году насчитали зарплаты 850 797,1 грн, а после уплаты налогов чиновник получил на руки 838 035,14 грн. То есть почти на 200 тысяч меньше, чем Чаус.

Что известно о Чаусе Вячеславе

Чаус родился 24 августа 1977 года в Чернигове. С 1999 по 2000 год работал в Черниговской районной государственной администрации, с 2000 по 2006 год — в Черниговском территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины. Впоследствии руководил черниговскими филиалами финансовых компаний.

Чаус Вячеслав. Фото: открытые источники

4 августа 2021 года назначен главой Черниговской областной государственной администрации. 24 февраля 2022 с началом полномасштабного российского вторжения был назначен начальником Черниговской областной военной администрации. Женат, имеет троих детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько заработал экс-начальник Полтавской ОВА Владимир Когут за год.