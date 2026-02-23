В Беларуси готовятся новые рискованные учения с Россией: есть ли угроза наступления

С 2022 года это не первые совместные учения

Совместные российско-белорусские, которые могут состояться в Беларуси, это большой риск для Украины. Но в то же время это большой риск для белорусов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Что нужно знать:

Зеленский напомнил об учениях "Союзная решимость", после которых началось наступление РФ на Украину

В Беларуси сообщают о рассылке повесток на сборы

Лукашенко заявил о намерении проверить профессиональную пригодность военных из-за "сложной международной ситуации"

В интервью белорусскому независимому изданию "Зеркало" он отметил, что нужно смотреть, насколько масштабными они будут. Вспоминая обучение в 2022 году "Союзная решительность", Зеленский напомнил: "в прошлый раз они были массовыми, вы помните, началось наступление на территории Украины".

Зеленский также отметил, что риском для белорусов является втягивание этой страны в войну, в частности, упомянув о планах размещения "Орешника" в Беларуси. Отметим, в прошлом году россияне и белорусы уже вели совместные учения в Беларуси — финальный этап "Запад-2025". В них приняли участие 6,5 тысячи военных обеих стран.

Готовится ли Беларусь к войне

Из Беларуси поступают данные об отправке повесток на военные сборы. Предварительно речь идет о проверке мобилизационной готовности. По мнению экспертов, с которыми пообщался "Телеграф", подобные сборы проходит регулярно и могут быть частью психологического давления и гибридной войны России. Может это быть и работой "на внутреннюю аудиторию", ведь основа белорусских властей — силовики.

Что происходит в Беларуси

Кроме проведения учений и рассылки повесток, DW Беларусь сообщает о заявлении Александра Лукашенко. Он хочет проверить всех военных на профессиональную пригодность из-за "непростой" международной ситуации. Он заявил, что к офицерам будут особые требования. Издание цитирует слова Лукашенко, что он видит недостатки "в ходе военных действий рядом с Беларусью" и не желает, чтобы они были в белорусской армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина с 18 февраля ввела персональные санкции против Александра Лукашенко. По мнению эксперта, они не будут иметь реального влияния на него, однако носят политический характер.