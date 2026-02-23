Рожденные за решеткой: где в Украине дети живут в тюрьме вместе с матерями

Дети могут жить в одном помещении с матерью, пока она отбывает заключение

В украинской системе исполнения наказаний предусмотрена возможность проживания осуждённых женщин с детьми до трёх лет в так называемых домах ребёнка при исправительных учреждениях. Речь идёт не о "камерах с младенцами", а об отдельных секторах с медицинским и бытовым обеспечением.

На практике детские дома функционируют при двух женских колониях, о которых решил рассказать "Телеграф".

Исправительная колония №34

Колония №34 расположена в городе Каменское Днепропетровской области. Она считается одним из самых известных учреждений, где матери имеют возможность отбывать наказание вместе с детьми и получила неофициальное название "Мамкина тюрьма". Здесь действует дом ребёнка для малышей до трёх лет.

Как организовано проживание

Предусмотрено два варианта содержания:

совместное проживание с матерью — ребёнок находится вместе с осуждённой в специально оборудованном секторе;

— ребёнок находится вместе с осуждённой в специально оборудованном секторе; отдельное проживание в доме ребёнка на территории колонии — при этом мать имеет возможность регулярно видеть ребёнка, участвовать в уходе и воспитании.

Заключенные женщины с детьми в Каменской колонии

Дом ребёнка оборудован как отдельное подразделение: там есть комнаты для сна, игровые зоны, медицинское наблюдение, питание по возрастным нормам. Спальные комнаты отличаются дизайном и цветом. В разные годы здесь одновременно содержались десятки детей.

Учреждение неоднократно упоминалось в журналистских материалах как пример более "социальной" модели содержания матерей с детьми. Однако еще до войны сообщалось о нехватке подгузников, лекарств и детской одежды. Такие дома ребёнка зависят от финансирования и гуманитарной помощи.

Исправительная колония №65

Колония №65 расположена в селе Божковское Полтавской области. Здесь также действует дом ребёнка для детей осуждённых женщин.

В 2020 году правозащитники фиксировали, что дом ребёнка был полностью оборудован, но фактически пустовал. Позднее в отчётах уже сообщалось о проживании там нескольких детей.

Исправительная колония № 65

Как устроено содержание

В Надержинщинской ИК действует механизм аналогичный колонии №34:

ребёнок может находиться вместе с матерью в специальном секторе;

либо проживать отдельно в доме ребёнка при учреждении с возможностью регулярного контакта.

Мать с ребенком в исправительном учреждении

Дом ребёнка включает медицинское сопровождение, питание, наблюдение за развитием. Персонал старается минимизировать влияние тюремной среды на ребёнка. Примечательно, что даже если мать живёт вместе с ребёнком, она вынуждена ходить на работу. В этом время о ребёнке заботятся воспитатели, медсестры, повара, и другой персонал.

Что происходит после трёх лет

Согласно украинскому законодательству, ребёнок может находиться при колонии до достижения трёхлетнего возраста.

После этого возможны несколько вариантов:

передача родственникам (если есть согласные и способные принять ребёнка);

передача под опеку или в специализированное государственное учреждение;

в исключительных случаях — иные формы устройства по решению органов опеки.

Продление проживания после трёх лет законом не предусмотрено. Этот момент считается одним из самых тяжёлых для матерей, поскольку фактически означает разлуку.

