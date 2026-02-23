Мир пытается удовлетворить Путина: Залужный подвел итоги четырех лет войны (главное)

Российско-украинская война за 4 года существенно изменила характер боевых действий. Стороны существенно нарастили технологичность своих подразделений, нивелировав традиционную тактику действий военных соединений.

В свою очередь, изменения в тактике ставят под вопрос целесообразность и необходимость в традиционных видах вооружения. Об этом говорится в выступлении Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии, экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Chatham House, 23 февраля 2026 года, опубликованном "УП".

Как изменился характер боевых действий

По словам Валерия Залужного, современная война уже давно вышла за пределы длинных траншей, мощных танковых кулаков и воздушных боев. Что уж говорить о войне будущего.

"Современная война уже интегрирует беспилотные и роботизированные системы, распределенные сенсорные сети, и весь электромагнитный спектр, то есть виртуальный, информационный, электромагнитный, частично физический в единый район боевых действий. Сегодняшняя война между нами и русскими оккупантами такова, как есть. И мы точно знаем, что именно сейчас достаточной военной силы, чтобы как-то помешать этой войне, ни у одной страны нет", — подчеркнул генерал.

Итоги 4 лет войны

"В современной войне поле боя стало абсолютно прозрачным. Это привело к созданию роботизированной kill zone, глубина которой сегодня составляет не менее 25 километров, а возможность уничтожать логистику постоянно растет. И сегодня уже приводит к невозможности использования так называемой тыловой зоны вглубь вплоть до 50 километров", — рассказал Залу Залу.

Он продолжил, что классическая логистическая "удавка", которая была удачно придумана ВСУ при освобождении Херсонщины, получил новый импульс. Все это привело к невозможности проводить ни наступательные, ни оборонительные действия.

Выступление Валерия Залужного в Chatham House 23 февраля 2026

Вопросы мобилизации и возможностей ее улучшения

"Опыт и России, и наш показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне уже абсолютно себя исчерпал. Во-первых, именно эта война, длительная и высокоинтенсивная, показала: как ни странно, но самый дорогой ресурс в такой войне именно человеческий. Такой ресурс просто невозможно быстро заменить на поле боя", — отметил генерал.

Во-вторых, добавил он, исходя из вышесказанного, вероятность выживания именно человека уже не зависит от качества его подготовки и ведет к неизбежным потерям, требующим дистанцирования человека от kill zone.

"В-третьих, именно наш опыт также подтверждает, что вопрос мобилизации является чувствительным и одним из таких, что влияет на устойчивость общества в войне на истощение и на его готовность поддерживать такую войну. Поэтому и Россия не объявляет мобилизацию, которой иногда нас пугают. Следовательно – будущие войны это точно не многомиллионная мобилизация всего населения. Речь скорее идет о технологической и экономической мобилизации, как залоге неразрывного процесса обеспечения и поддержания технологического превосходства над противником", — подчеркнул Залужный.

Оружие истощения

Также он отметил, что на замену сверхдорогому высокоточному оружию, которое было настоящим гейм-чейнджером 20 века, пришло оружие истощения. Это дешевое и массовое, однако достаточно точное оружие, которое с высокой скоростью истощает дорогостоящие системы вооружений. Это оружие истощения последовательно и эффективно развивается.

"Подытоживая описанное, заключим, что безопасность в эпоху новых войн не гарантируется покупкой дорогих и уникальных продуктов. И главное. Успех в войне на истощение высокой интенсивности в условиях удешевления средств нападения и их высокой эффективности зависит от устойчивости экономики и ее способности к постоянной подпитке. Конкретно экономика в совокупности с политической и публичной готовностью становится кровью войны. И именно она является главной целью противоборствующих сторон. Говоря о жестокой войне на истощение в Украине, конечно, нужно вспомнить, что самым уязвимым звеном экономики оказалась энергетика. В ходе российского вторжения в Украину удары по электростанциям и сетям стали главным инструментом войны", — констатировал Залужный.

Роль "традиционных" видов вооружения

По его словам, ракеты остаются в зоне активного использования, несмотря на значительную стоимость их производства. Вместе с тем, их функциональное назначение по сугубо военному применению изменилось на участие в так называемом "ракетном терроре", предназначенном именно для нанесения ударов по экономическим мощностям государства-противника.

"Ракеты становятся еще одним оружием истощения государства. Это очевидно. С другой стороны, их ограниченное количество в производстве всегда будет давать прогнозируемые потребности средств ПВО, которые с правильной тактикой применения могут принести результат по ограничению эффекта истощения", — отметил Залужный.

Отдельно генерал объяснил роль самолетов в боевых действиях. По его словам, российские военно-космические силы являются вторыми по мощности в мире, они уступают только США.

"А следовательно, по общему количеству боевых самолетов Россия имеет огромное преимущество над Украиной. Однако российские самолеты очень редко решаются заходить глубоко на территорию Украины, из-за угрозы быть сбитыми системами ПВО. Это показывает, что это оружие не может быть оружием истощения, однако в качестве платформы для использования такого оружия применяется достаточно эффективно", — пояснил Залужный.

Он подчеркнул, что сегодня роль ударных самолетов все еще сохраняется как платформа для нанесения ударов по наземным целям оружием истощения и в качестве носителя систем ПВО. Однако без входа в зону столкновения с системами ПВО противника.

"Все вышесказанное лишь в общих чертах описывает изменения, произошедшие после начала русско-украинской войны, как крупнейший конфликт в Европе после Второй мировой войны. Именно появление новых технологических решений приводит к наиболее революционным изменениям в ведении боевых действий. В прошлом это был порох, самолеты или ядерное оружие. Сегодня это беспилотные системы и искусственный интеллект", — подчеркнул генерал.

Какой будет война в будущем

"Когда мы говорим о войне будущего, то должны констатировать, что революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта предоставляют беспрецедентные инструменты для войны и уничтожения военно-экономического потенциала противника. В ближайшее время с развитием ресурсной базы и аппаратного обеспечения мы будем видеть, как более умные и дешевые дроны будут атаковать десятками и даже сотнями из разных направлений и высот одновременно с воздуха, земли и воды", — отметил Залужный.

Он пояснил, что такие дроны будут наделены высоким уровнем индивидуального искусственного интеллекта, который учится и развивается в реальном времени в пределах, необходимых для выполнения боевых задач, не будут нуждаться в постоянной связи между собой или с командными узлами для реализации возложенных на них миссий. Фактически произойдет перенесение ответственности на борт отдельной тактической системы (дрона).

"Таким образом, соглашаемся мы или нет, будущая война – это война автономных и полу автономных роботизированных систем. Именно соревнование за использование всего потенциала автономных роевых БПЛА, очевидно, сможет предоставить решающее преимущество как в непосредственной боевой эффективности, так и в возможностях гарантий безопасности. Поэтому будущие альянсы безопасности, вероятно, и будут строиться по ресурсно-безопасному принципу", — подчеркнул Залужный.

Российско-украинская война – война будущего?

По словам генерала, война России против Украины, по состоянию на данный момент, с технологической точки зрения находится в переходном периоде. Это тот период, когда технологии стремительно развиваются, однако их развитие еще недостаточно, чтобы полностью исключить присутствие человека в районе боевых действий или обеспечить полную автономность беспилотных систем.

"В условиях недостижения политической цели войны со стороны России и непринятия капитуляции со стороны Украины, Россия приходит к увеличению интенсивности атак на инфраструктуру, энергетические системы, транспортные узлы и другие ключевые элементы государственного управления и жизнеобеспечения. Следовательно, стратегия войны уже направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника именно для достижения своих целей", – подчеркнул Залужный.

Валерий Залужный

Будущее за экономическими альянсами

По словам генерала, в ситуации, когда напряжение и интенсивность войны на истощение растет, Украине нужно найти решение, которое не только не повредило бы нынешней геополитической ситуации, но и стало основой для будущего мира, мира на основе потенциальных возможностей, а не обязательств.

"Такое решение может включать выполнение трех параллельных задач. Первая и сверхсложная задача заключается в обязательном сохранении максимального круга партнеров и уважения их интересов, без которых сегодня невозможно выдержать российские удары и оказывать давление и фактически выстроить будущий оборонный альянс, без ущерба для будущих союзников", — указал Залужный.

Он добавил, что второй важной задачей является стабилизация линии боевого столкновения и защита критических объектов и инфраструктуры. Нужно сделать войну для России более дорогой и как следствие ведущей к неизбежному поражению.

"Тогда, очевидно, что сегодня выполнение задачи по стабилизации линии столкновения возможно только через максимальную технологизацию обороны. Именно военные действия и их последствия придали этой концепции неотложный характер: децентрализация превратилась из вопроса эффективности в вопрос выживания страны. Главный вывод состоит в том, что энергетическая система стала новым фронтом в войне, а ее стабильность определяет результат противостояния", — подчеркнул Залужный.

Как действовать Украине и партнерам

"Любая война является очередной ошибкой человечества и огромной трагедией. И хотя причины войны легко выясняются и всегда понятны, ее последствия абсолютно непредсказуемы. Сейчас, пытаясь удовлетворить аппетиты очередного агрессора, мир стоит на пороге еще одной войны, которая, как известно, совершенно неизвестно, как закончится. Поэтому у мирового сообщества есть свой выбор. Стать ли "Мюнхенскими предателями" 21 века и принять все страдания войны или остановить войну так, чтобы избежать другой. У нас, украинцев, выбора уже нет. Мы либо погибнем, либо выживем. Формула выживания проста: продолжать бороться, укреплять экономику и сохранять единство", — резюмировал Залужный.

