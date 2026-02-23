Украина вернула ряд населенных пунктов: как выглядят свежие карты боевых действий

ВСУ продолжают наступательные операции

Вооруженные Силы Украины возобновили контроль над восемью населенными пунктами на Александровском направлении. Речь идет о более чем 400 кв. км с конца января 2026 года.

Что нужно знать:

ВСУ успешно провели наступательные операции

Не все освобожденные территории видны на картах сразу

Зеленский говорил о возвращении контроля над 300 кв. км

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, большую работу проделали десантно-штурмовые войска (ДШВ) и смежные подразделения.

"С конца января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения возобновили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", — говорится в сообщении.

Александровское направление на карте

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ вернули контроль над 300 кв. км. Он не отмечал, о каких именно территориях речь шла, но говорил о юге Украины. Однако, учитывая данные DeepState, многие люди не понимают, почему количество освобожденных территорий меньше.

Александровское направление на карте. Данные: DeepState

Президент пояснил, что не всю информацию обнародуют сразу, но сейчас есть территории, которые якобы занимает Россия, а по факту оккупантов там уже нет.

"Мы теряем меньше территорий. В прошлом году мы потеряли в общей сложности около 4200 кв. километров. Январь и февраль показывают совсем другие цифры, потому что мы вернули около 300 кв. километров. На их картах это территория, которую они контролируют. Но, честно говоря, это уже не так. Мало кто знает, что происходит", — сказал он.

Напомним, что главком Сырский дал большое интервью, в котором рассказал о потерях россиян на фронте, ситуации сейчас и новых тактиках.

Детальнее в материале "Рекордные потери россиян, удары по РФ и возможное завершение войны: главное из нового интервью Сырского".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что командующий Нацгвардией Александр Пивненко назвал критические нужды фронта.