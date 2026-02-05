"Холера ясна!" Что значит это изречение и откуда оно взялось

Его можно встретить даже в литературных произведениях

В украинском языке немало странных высказываний, среди которых встречается и брань. К примеру, "от холера" или "холера ясна".

"Телеграф" расскажет, откуда взялись эти высказывания, а также что они означают. Заметим, что чаще всего их можно услышать в быту или увидеть в украинской литературе.

"От холера!" и "Холера ясна!" — это распространенные высказывания, которые используются для выражения сильного возмущения, неудовлетворения или разочарования, а иногда даже испуга. Обычно они означают "вот черт", "вот как так" или "бес с ним".

Примеры использования:

Пробурмотів ледь чутно : — Холера ясна … Як же так?

… Як же так? Холера ясна ! Знову все не так, як треба!

! Знову все не так, як треба! Холера ясна, що це за погода така!

К слову, хотя оба изречения имеют примерно одно значение, считается, что "холера ясна" более грубая брань, чем "от холера!" При этом подлинное происхождение этих выражений неизвестно, но языковеды сходятся в том, что они связаны с болезнью холера.

То есть "от холера!" — это означало, что дело очень серьезное и понятное, и, скорее, неисправимо. Что касается "холера ясна" — здесь тоже речь идет о холере, но это лишь отрывок полного предложения. Оно на самом деле имеет такую форму "Хай холера ясна тебе візьме". То есть это похоже на бранное проклятие. Однако есть мнение, что ясна использовалось в значении понятно.

Заметим, что раньше холера была смертельной болезнью, уносившей целые поселения. Поэтому когда ее где-то фиксировали, это считалось большой бедой.

