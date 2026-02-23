Не покупайте эти конфеты у "АТБ" сегодня: скоро на них сэкономите почти 200 грн

Скидка на сладости будет существенна

Сеть магазинов "АТБ" готовит весенние скидки для украинцев. Однако спешить сейчас покупать некоторые товары не стоит – это касается конфет Roshen Chocolateria.

Пользователи соцсети Threads распространяют информацию о предстоящих скидках в сети супермаркетов "АТБ". "Телеграф" расскажет детали.

В настоящее время цена на этот товар в магазинах и на сайте составляет около 373,90 грн. Однако, по словам очевидцев, следует подождать до 25 февраля, когда стартует большая акция к весенним праздникам.

Автор одного из популярных сообщений уверяет, что скидка составит 50%, что позволит сэкономить почти половину стоимости:

Спойлер. И эти конфеты с облачной ценой сегодня и завтра не стоит покупать. 25 февраля они будут на 50% дешевле!!! Это будет акция в АТБ к весенним праздникам. Информация миллион процентов проверена и достоверна, пишут в тредсе

Почему это выгодно

Если прогноз сбудется, цена за коробку упадет с ~379 грн. до примерно 190 грн. Таким образом, покупатели смогут сэкономить почти 190–200 грн. на одной единице товара.

Итак, если вы планировали покупать сладости на подарки, лучше отложить визит в магазин на несколько дней.

Чем полезны акции в магазинах

Акции в продуктовых магазинах полезны покупателям, поскольку позволяют сэкономить средства, попробовать новые продукты по сниженной цене, а также снизить затраты на базовые товары. Это также возможность приобрести более дорогие товары, на которые раньше не хватало бюджета.

