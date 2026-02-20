Индексация близко: какую доплату украинцы получат при пенсии в 5000 грн

Есть три категории украинцев, чьи пенсии не будут подлежать индексации

Уже с 1 марта часть украинских пенсионеров увидит изменение сумм в своих выплатах. Речь идет о ежегодной индексации, которая на этот раз составит 12,1%. Однако повышение будет разным — для кого-то это буквально несколько сотен гривен.

"Телеграф" посчитал, какой суммы доплаты ждать украинцам, получающим 5 тысяч гривен пенсии. Отметим, что повышение коснется только основной, расчетной части пенсии. Доплаты за возраст, сверхурочный стаж или другие надбавки под индексацию не подпадают.

Как изменится пенсия с марта

В частности, при пенсии 4100 гривен повышение составит около 496 гривен. Если выплата 4300 гривен – ориентировочно 520 гривен. За 4500 гривен можно рассчитывать на плюс 545 гривен, при 4700 гривен – примерно 569 гривен. Те, кто получает 5000 гривен, будут иметь прибавку около 605 гривен.

Пенсионное удостоверение. Фото: ТСН

Кое-кто вообще не получит повышения

В то же время, часть пенсионеров изменений не почувствует. По словам министра социальной политики Дениса Улютина, перерасчет не будут производить тем, чьи выплаты уже доведены до минимального гарантированного уровня. Также индексация не коснется тех, кто получает максимальную пенсию — 25 950 гривен, а так же прокуроров и судей в отставке.

