Украинцы с пенсией 3000 грн получат мизерную надбавку после индексации

В целом выплаты для пожилых лиц вырастут на 12,1%

В Украине с 1 марта проиндексируют пенсии на 12,1%. Этот коэффициент выше, чем в предыдущие два года.

"Телеграф" посчитал, какого повышения ждать украинцам, чьи пенсии составляют 3 тысячи гривен. Суммы оказались несущественными.

Ориентировочные надбавки будут выглядеть так:

при выплате 3000 гривен пенсия вырастет примерно на 363 гривен;

за 3250 гривен — около 393 гривен;

при 3500 гривен – ориентировочно на 423 гривен;

если пенсия составляет 3750 гривен – надбавка составит около 453 гривен;

при 4000 гривен повышение достигнет примерно 484 гривен.

Кому не проиндексируют выплаты

Несмотря на общую индексацию, часть пенсионеров в марте останется без изменений в выплатах. Как пояснил министр социальной политики Денис Улютин, перерасчет не будут производить тем, кому пенсию уже повысили до минимального гарантированного уровня для социально уязвимых категорий.

Также индексация не предусмотрена для лиц, получающих максимальную пенсию – 25 950 гривен. Без пересмотра останутся и выплаты прокурорам и судьям в отставке.

