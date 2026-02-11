Не прихоть проводников: почему туалеты в поездах закрывают перед станциями

В новых вагонах могут этого не делать

В поездах "Укрзализныци" туалеты часто закрывают перед прибытием на станции и во время остановок, но не все знают, почему это делают.

Зачем это делают, объяснил "Телеграф". Причина очень проста.

Что нужно знать пассажирам

Туалеты в поездах "Укрзализныци" проводники закрывают за 30-45 минут до прибытия на станции и во время остановок для соблюдения санитарно-гигиенических норм и безопасности пассажиров.

В старых вагонах отходы смываются прямо на пути, поэтому пользоваться туалетом на территории вокзала запрещено. Такая мера позволяет избежать загрязнения станции и неприятного запаха, который может распространяться вокруг платформы.

Туалет поезда. Фото: Закарпатье онлайн

В то же время в новых поездах, оборудованных современными экологически чистыми вакуумными туалетами, закрытие туалетов во время остановок не обязательно. Такие системы сохраняют чистоту и безопасность вокруг станций и делают путешествие более комфортным для пассажиров.

Стоит пояснить, что во время поездки проводники либо объявляют о "санитарном" времени, либо информация об этом высвечивается на табло возле туалета.

