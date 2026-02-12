Вы точно об этом не знали: зачем в советских пододеяльниках была дырка в форме ромба

Такие пододеяльники многие помнят еще с детства

Пододеяльник с дыркой ромбом посередине был, наверное, у всех, кто жил в советском союзе. Сейчас, когда большинство пододеяльников имеют вырезы сбоку или снизу по швам, такое текстильное решение кажется странным, однако на это были свои причины.

"Телеграф" рассказывает, зачем в советских пододеяльниках была дырка в форме ромба.

Почему вырез был именно ромбом?

Дырка-ромб в советских пододеяльниках в первую очередь объяснялась практичностью. Дело в том, что в то время и одеяла были другими — более тяжелыми и плотными. Заправить их в узкий разрез сбоку или внизу пододеяльника было бы еще той задачей.

Пододеяльник с дыркой-ромбом. Фото: открытые источники

А вот ромб посередине позволял видеть, как распределяется одеяло внутри, легко дотянуться до любого угла, расправить комки, не вытаскивая все одеяло наружу.

Кроме того, в советских ватных одеялах плохо циркулировал воздух, а отверстие-ромб прямо посредине позволяло одеялу "дышать" и улучшало вентиляцию внутри пододеяльника. Это считалось более гигиеничным и позволяло контролировать состояние одеяла.

Типичная советская спальня. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Еще одна причина в экономии и износостойкости. Оказывается, обработать края одного фигурного выреза в центре было технологически проще и быстрее на поточном производстве, чем вшивать пуговицы или молнию сбоку текстильного изделия.

Самая неочевидная причина — это эстетика. Как ни странно, но такие пододеяльники с ромбом считались красивыми и эстетичными. Это создавало аккуратный вид заправленной постели.

Пододеяльник с дыркой-ромбом. Фото: открытые источники

К слову, на пододеяльники существовал свой ГОСТ. Согласно ему в 70-х годах форма выреза не обязательно должна была быть ромбом. В то время допускались и квадраты, и круги, и даже восьмиугольники. Однако ромб прижился лучше всего, так как его было проще всего обрабатывать на швейной машинке без стягивания ткани.

