Большинство об этом не догадываются. Для чего у терки есть колючая сторона

Елена Руденко
Тертушка, женщина на кухне Новость обновлена 09 февраля 2026, 12:22
Тертушка, женщина на кухне. Фото Коллаж "Телеграф"

У большинства эта сторона терки "простаяет"

Кухонная терка – вещь, которую очень часто используют на кухне. Часто у нее четыре стороны, хотя обычно пользуются двумя.

"Телеграф" рассказывает, для чего на терке есть колючая сторона, которой почти никто не пользуется. Наиболее популярны две стороны терки – так называемая "свекольная", на которой обычно трут свеклу на борщ, та такая же, но с меньшими отверстиями.

Терка для кухни
Слева – две популярные стороны терки, справа – те, которыми почти не пользуются

Две другие стороны обычно простаивают – сторона для нарезки слайсами и "шипастая" поверхность терки. Последняя используется для очень мелкого натирания продуктов.

Колючая грань способна измельчить продукты практически в пюре – яблоко, морковь, чеснок, имбирь и т.д. Кроме того, ее удобно использовать для того, чтобы измельчить специи – например мускатный орех.

На колючей грани удобно натирать цедру
Также "шипастая" сторона пригодится, когда нужно натереть цедру лимона или апельсина. Она получится мелкой и однородной.

Кроме того, эта сторона терки может использоваться и в приготовлении домашних панировочных сухарей. Для этого на ней нужно натереть черствый батон.

