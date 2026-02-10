Самый первый небоскреб Украины появился еще в Российской Империи: как он выглядел и куда пропал

Самый большой дом столицы возвышался над ней на десятки метров

Самый первый небоскреб в Украине появился еще в начале прошлого века. Здание было построено в Киеве, но был взорван во время Второй мировой войны.

"Телеграф" рассказывает о самой первой высотке нашей страны. Речь идет о 12-этажном здании под названием Дом Гинзбурга. И хотя по современным меркам его высота не является выдающейся, в историю он вошел именно как "первый небоскреб Украины".

История

Строительство небоскрёба началось во время второго строительного бума, в 1910 году на улице Институтской, на месте домов № 14, № 16 и № 18 (40-50 м на север от теперешней гостиницы "Украина"). По плану дом должен был иметь h-образную форму и разноэтажность по сторонам сооружения (её обусловило расположение дома на холме) — все 11 этажей было видно только с Николаевской улицы.

Возведение здания продолжалось на протяжении двух лет. К слову, в эти годы дом был одним из самых высоких небоскрёбов не только Украины, но и всей Российской империи.

Небоскреб Гинзбурга. Фото - Википедия.

Высота здания

поскольку высота одного этажа небоскрёба была 4 м, то, возможно, дом имел 45-55 метров высоты, которая была на уровне киевских колоколен. Кроме того, над зданием ещё возвышалась башня со шпилем, придававшая дому ещё 10 метров высоты. Поэтому высота со шпилем могла колебаться от 60 до 70 метров и до сих пор точно не определена.

Как использовался дом Гинзбурга

Дом использовался как гостиница для приезжих и для сдачи квартир в аренду; в те времена такие дома назывались доходными. В небоскрёбе насчитывалось 94 роскошных квартиры, крупнейшие из которых насчитывали 11 комнат. Всего комнат было около 500. На первых этажах дома Гинзбурга также находился торговый центр.

Небоскреб Гинзбурга. Фото - Википедия.

Уничтожение

За несколько дней до оккупации Киева немецкими войсками СССР заминировал многие инфраструктурные объекты столицы Украины, а также часть больших зданий. На пятый день оккупации дом Гинзбурга и ещё несколько зданий на Крещатике были взорваны. От гигантского здания остался лишь остов. Окончательно снесли остатки небоскреба в 1950 году.

Небоскреб Гинзбурга. Фото - Википедия.

В 1954—1961 годах на месте, где стоял Дом Гинзбурга, возвели гостиницу "Москва" (с 2001 года — "Украина").

Гостинница Украина. Фото - Википедия.

