Глубина как 13 многоэтажек: что известно о самом большом карьере Украины (фото)

Эта грандиозная железорудная чаша стала не просто промышленным гигантом, а настоящим символом Кривбасса

Кривой Рог располагает уникальным объектом, раскинувшимся в самом центре промышленной Украины. Речь идет о карьере Южного горно-обогатительного комбината (ПГОК) — настоящем индустриальном чуде, по размерам втрое превышающем площадь княжества Монако.

Какую историю он скрывает? "Телеграф" расскажет поподробнее.

Глубина, равная 13 многоэтажкам

Этот железорудный великан начал свою историю еще во времена Советского Союза в 1955 году и с тех пор постоянно рос. Сегодня его глубина достигает невероятных 400 метров. Как можно это представить? Если поставить друг на друга 13 стандартных девятиэтажных домов, они едва достанут от дна до поверхности. Длина карьера превышает 3 км, а общая площадь составляет более 570 гектаров.

Карьер Южного горно-обогатительного комбината (ПГОК) в Кривом Роге

Романтика в металле

Несмотря на серьезный индустриальный характер, природа и человеческий труд создали здесь несколько символическое. Если смотреть на карьер с высоты, то его контуры напоминают огромное сердце. Именно поэтому местные жители и работники часто называют его "Стальным сердцем Кривого Рога". Террасы карьера, которых насчитывается 28, спускаются вниз гигантской лестницей, создавая зрелище, подобное декорациям научно-фантастического фильма о Марсе.

Карьер ЮГОКа в Кривом Роге — как выглядит

ЮГОК карьер в Кривом Роге

Жизнь внутри гигантской чаши

Работа здесь не останавливается ни на минуту. Со смотровой площадки огромные 100-тонные БелАЗы и мощные экскаваторы кажутся маленькими игрушками, хотя по сути это настоящие железные монстры. Красно-бурый цвет породы придает локации инопланетный вид, из-за чего Кривой Рог все чаще называют "Украинским Марсом".

Работа на карьере ПГОКа

Туристический потенциал и будущее

Сегодня ПГОК активно развивает направление индустриального туризма. Для посетителей обустроили специальную смотровую площадку с информационными стендами. Попасть туда можно в составе организованных групп, и поверьте — этот вид стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Также на территории действует заводской музей, в котором разместилась интерактивная экспозиция, показывающая этапы добычи железой руды. Взрывные работы, отгрузка сырья, транспортировка, оборудование, техника и т.д.

По прогнозам геологов, запасов руды здесь может хватить еще как минимум на 60 лет.

