Более 2 млн грн в год: кто стал лидером среди руководителей ОВА по зарплате (документ)

За год было удержано 491 707 грн налогов и сборов

Лидером среди глав областей по полученной зарплате можно считать Виталия Кима. Глава Николаевской ОГА/ОВА за 2025 год получил более 2 млн гривен зарплаты, правда, до вычета налогов.

Что нужно знать:

После уплаты налогов "на руки" выплачено более 1,6 млн. грн.

Ежемесячные надбавки за доступ к гостайне

Доплаты за командировку (кроме июля и октября) суммарно превысили 350 тыс. грн

Как стало известно "Телеграфу" по ответу обладминистрации Николаевщины, должностной оклад Кима менялся дважды за 2025 год. С 1 января он получал 148 136 грн, с 1 апреля — 163 034 грн, с 1 июля — 158 355 грн. Председатель ОГА/ОВА также имел надбавки в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне — от более чем 11 тысяч до почти 24,5 тысяч гривен в месяц.

Также, кроме июля и октября, Ким получал командировочную доплату, общей суммой начислений более 350 тысяч, а в августе и декабре имел больничный. Общие начисления за год составили 2 137 857 грн, из которых "на руки" выплачено 1 646 150 грн.

Зарплата Виталия Кима в 2025 году

В ответе на запрос "Телеграфа" также указано, что начальнику Николаевской ОВА материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов не предоставлялась.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Виталий Ким: что известно

Виталий Ким

Виталий Ким родился в Николаеве. Имеет образование по специальности "экономика предприятий" и "государственное управление". Работал в инвестиционной, аудиторской, аналитической сферах. С 25 ноября 2020 — глава Николаевской областной государственной администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения Ким был популярен в соцсетях из-за своих видеообращений. Известно, что он женат и многодетный отец.