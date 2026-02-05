Не будет ни доплат, ни индексации: сколько теряет работающий пенсионер

Продолжение работы после выхода на пенсию точно влияет на сумму выплат

Работа после выхода на пенсию может приносить дополнительный доход, но не все знают о некоторых нюансах. Часть пенсии и доплат временно не начисляется, и это влияет на общий доход в будущем.

Что теряет пенсионер, который продолжает работать, выяснил "Телеграф". Прежде всего он не будет иметь право на автоматическую индексацию своего начисления на отдыхе.

Как работа после ухода на заслуженный отдых влияет на пенсию и доплаты

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионер, который продолжает официально работать, не получает автоматическую индексацию пенсии, передает "На пенсии". При этом доступен собственный перерасчет выплат, а часть доплат начисляется только после завершения работы. Даже отсрочка выхода на пенсию на 60 месяцев или более дает ежемесячный рост пенсии на 0,5-0,75%, что покрывает лишь часть потерь от недополученных выплат.

По подсчетам, пенсионер с отсроченным выходом на пенсию на 5 лет с начальной выплатой 7 000 грн теряет около 420 000 грн недополученных выплат. Если пенсия растет до 10 150 грн, для полной компенсации понадобится почти 12 лет. Таким образом, работающий пенсионер получает деньги сейчас, но в долгосрочной перспективе финансово недополучает.

Основные виды доплат, которые потеряет пенсионер, если будет работать:

Возрастные надбавки : 300 грн ежемесячно (70-74 года), 456 грн (75-79 лет), 570 грн (80+ лет);

: 300 грн ежемесячно (70-74 года), 456 грн (75-79 лет), 570 грн (80+ лет); Доплата одиноким пенсионерам : 40% от прожиточного минимума для неработающих пенсионеров старше 80 лет, которые живут сами и нуждаются в уходе (1038 грн в 2026);

: 40% от прожиточного минимума для неработающих пенсионеров старше 80 лет, которые живут сами и нуждаются в уходе (1038 грн в 2026); За сверхнормативный стаж : 1% от минимальной пенсии за каждый год работы более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, примерно 25,95 грн в год в 2026;

: 1% от минимальной пенсии за каждый год работы более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, примерно 25,95 грн в год в 2026; "Чернобыльская" доплата : 2361-2600 грн ежемесячно для нетрудоустроенных пенсионеров в зоне отселения или добровольного переселения;

: 2361-2600 грн ежемесячно для нетрудоустроенных пенсионеров в зоне отселения или добровольного переселения; Помощь по уходу : для лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.;

: для лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.; Помощь ВПЛ: в 2026 году продолжается для неработающих ВПЛ-пенсионеров с пенсией до 10 380 грн.

Для большинства доплат, помимо возрастных, критическим условием является статус неработающего пенсионера. При трудоустройстве или увольнении необходимо уведомлять Пенсионный фонд, поскольку надбавки пересматриваются автоматически.

