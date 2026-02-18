Какая максимальная пенсия в Украине: насколько выросла в 2026 году

Максимальная сумма пенсионных выплат в нашей стране ограничивается десятью минимальными выплатами

Украинских пенсионеров с 1 марта ждет традиционная индексация. Но часть выплат выросла уже с января, в том числе и максимальные выплаты.

"Телеграф" рассказывает о самых больших пенсиях в Украине. Следует напомнить, что максимальная сумма пенсионных выплат в нашей стране ограничивается десятью минимальными выплатами, которые в 2025 году находились на уровне 2361 гривна. То есть максимальная пенсия составляла 23 610 гривны.

В 2026 году минимальная пенсия выросла до 2 595 гривен. Соответственно, максимальные выплаты теперь достигают размера 25 950 гривен.

