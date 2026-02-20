"Клоуны продолжают шапито". Смилянского обвинили в схемах, он ответил унитазным ершиком (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Глава "Укрпочты" регулярно попадает в скандалы
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал депутатское обращение в Генпрокуратуру, СБУ и НАБУ с призывом разобраться, нет ли злоупотреблений в использовании благотворительных взносов, которые "Укрпочта" собирает с каждой посылки. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский ответил в стиле низкопробного юмора.
Что нужно знать:
- При уплате за доставку посылки "Укрпочта" взимает "благотворительный взнос", отказаться невозможно
- Гончаренко попросил разобраться, не было ли злоупотреблений по поводу этих средств
- В ответ Смилянский прибег к личным оскорблениям
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский устроил на этот счет "шоу" с использованием реквизита. Он заявил, что подал на Гончаренко встречное заявление.
Что написал в заявлении Гончаренко
Алексей Гончаренко, возглавляющий Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения, в своем обращении отметил, что он обращается к правоохранителям из-за возникшего в январе скандала. Тогда нардеп Нина Южанина заявила, что вместе с оплатой за посылки "Укрпочта" автоматически списывает 1 гривну с каждой посылки в качестве благотворительного взноса. Отказаться от этого невозможно – взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпочты".
Смилянский подтвердил это, пишет Гончаренко. По его словам, часть средств направлялась на социальные проекты, включая укрытия и помощь ВСУ.
Однако Гончаренко утверждает, что часть этих средств якобы перечисляется в фонд "Киевская школа экономики", учредителем которого является Корпорация "Киевская школа экономики". Ее президент – бывший министр экономики Тимофей Милованов.
И эта схема приносит благотворительному фонду Милованова не менее 50 миллионов гривен в год (количество принятых посылок "Укрпочтой" в 2023 году). Средства вроде бы были в поддержку ВСУ. Но отчетности за это нет никакой. Милованов сказал, что средства были потрачены на укрытия, — пишет Гончаренко
Он добавил, что в этой ситуации "можно говорить о злоупотреблении служебным положением, возможных коррупционных рисках, присвоении средств или даже мошенничестве". Нардеп попросил соответствующие органы дать правовую оценку действиям Милованова и Смилянского.
Смилянский сделал ершик для унитаза с изображением Гончаренко
В ответ глава "Укрпочты" записал видео, где выразил свое возмущение. Он держит в руках ершик для унитаза с изображением Гончаренко.
Алексей Гончаренко, главный очиститель украинской власти от коррупции, он всегда со мной, написал заявление в НАБУ, чтобы НАБУ проверила, крадем ли мы с Миловановым средства, которые вы донатите на ВСУ. Конечно, будет ответ… Таких ершиков ни у кого, кроме меня, нет… Такой же уникальный, как сам господин Алексей, — говорит Смилянский
Глава "Укрпочты" написал встречное заявление на Гончаренко, тот уже ответил
Вскоре он добавил, что написал заявление на Гончаренко в НАБУ. Смелянский подчеркнул, что "мы не разворовали – мы собрали и передали".
Попросил НАБУ разложить это по полочкам. Так же, как и другие моменты, где официальные доходы не стыкуются с состоянием, — пишет Смилянский
Гончаренко уже ответил Смилянскому. Он задает вопрос: если деньги, как утверждает тот, шли на ВСУ, зачем для этого потребовалось посредничество благотворительного фонда КШЭ?
Я понимаю зачем. Но вы скажите: зачем нужен посредник в виде благотворительного фонда Милованова, чтобы поддерживать ВСУ? Не надо здесь сейчас делать из людей идиотов. Поэтому отчитывайтесь и показывайте, куда пошли деньги, – написал Гончаренко
Как украинцы реагируют на очередной скандал с участием Смилянского
Некоторым понравилась идея с туалетным ершиком с изображением Гончаренко. Но таких единицы. Большинство комментаторов пишут, что такое поведение не пристало руководителю "Укрпочты". Смелянского призывают заняться своими должностными обязанностями и прекратить "смешить людей".
- Когда руководитель Укрпочты занимается такой х**ней, то может стоит заниматься х**ней, а не занимать должность с огромной зарплатой и постоянно зашквариваться, как не с оскорблениями, то с почтой любви, то с премиями, то с закрытием отделений, при этом постоянно отчитываясь о каком-то развитии
- Может, займешься своими прямыми обязанностями? Хватит смешить людей
- Вот это Петросян. Вот это мощно
- Супер. Такие ершики будут на свите продавать? Есть пара кандидатов на подарок
- Гончаренко конечно типичный политик-популист с мутным прошлым с болотным привкусом. Но вы не политик, а руководитель крупного системного предприятия. Поэтому ершики и все это выглядит максимально странно
- Таких комментариев и постов от руководителя прямого конкурента УП — НП (Новая почта, — ред.) нет и никогда не будет. Потому что они работают. А эти клоуны продолжают устраивать шапито. Поэтому УП и превратилось не в современный сервис, а балаган с клоуном-руководителем
Как рассказывал "Телеграф", недавно Смилянский обозвал украинку "шлюхой" и "чудом". Почему он набросился на женщину с обидами?