"Клоуны продолжают шапито". Смилянского обвинили в схемах, он ответил унитазным ершиком (видео)

Елена Руденко
Смилянский, его заявление в НАБУ и ершик Новость обновлена 20 февраля 2026, 12:41
Смилянский, его заявление в НАБУ и ершик. Фото Коллаж "Телеграф"

Глава "Укрпочты" регулярно попадает в скандалы

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал депутатское обращение в Генпрокуратуру, СБУ и НАБУ с призывом разобраться, нет ли злоупотреблений в использовании благотворительных взносов, которые "Укрпочта" собирает с каждой посылки. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский ответил в стиле низкопробного юмора.

Что нужно знать:

  • При уплате за доставку посылки "Укрпочта" взимает "благотворительный взнос", отказаться невозможно
  • Гончаренко попросил разобраться, не было ли злоупотреблений по поводу этих средств
  • В ответ Смилянский прибег к личным оскорблениям

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский устроил на этот счет "шоу" с использованием реквизита. Он заявил, что подал на Гончаренко встречное заявление.

Что написал в заявлении Гончаренко

Алексей Гончаренко, возглавляющий Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения, в своем обращении отметил, что он обращается к правоохранителям из-за возникшего в январе скандала. Тогда нардеп Нина Южанина заявила, что вместе с оплатой за посылки "Укрпочта" автоматически списывает 1 гривну с каждой посылки в качестве благотворительного взноса. Отказаться от этого невозможно – взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпочты".

Смилянский подтвердил это, пишет Гончаренко. По его словам, часть средств направлялась на социальные проекты, включая укрытия и помощь ВСУ.

Однако Гончаренко утверждает, что часть этих средств якобы перечисляется в фонд "Киевская школа экономики", учредителем которого является Корпорация "Киевская школа экономики". Ее президент – бывший министр экономики Тимофей Милованов.

И эта схема приносит благотворительному фонду Милованова не менее 50 миллионов гривен в год (количество принятых посылок "Укрпочтой" в 2023 году). Средства вроде бы были в поддержку ВСУ. Но отчетности за это нет никакой. Милованов сказал, что средства были потрачены на укрытия, — пишет Гончаренко

Он добавил, что в этой ситуации "можно говорить о злоупотреблении служебным положением, возможных коррупционных рисках, присвоении средств или даже мошенничестве". Нардеп попросил соответствующие органы дать правовую оценку действиям Милованова и Смилянского.

Смилянский сделал ершик для унитаза с изображением Гончаренко

В ответ глава "Укрпочты" записал видео, где выразил свое возмущение. Он держит в руках ершик для унитаза с изображением Гончаренко.

Алексей Гончаренко, главный очиститель украинской власти от коррупции, он всегда со мной, написал заявление в НАБУ, чтобы НАБУ проверила, крадем ли мы с Миловановым средства, которые вы донатите на ВСУ. Конечно, будет ответ… Таких ершиков ни у кого, кроме меня, нет… Такой же уникальный, как сам господин Алексей, — говорит Смилянский

Глава "Укрпочты" написал встречное заявление на Гончаренко, тот уже ответил

Вскоре он добавил, что написал заявление на Гончаренко в НАБУ. Смелянский подчеркнул, что "мы не разворовали – мы собрали и передали".

Попросил НАБУ разложить это по полочкам. Так же, как и другие моменты, где официальные доходы не стыкуются с состоянием, — пишет Смилянский

Гончаренко уже ответил Смилянскому. Он задает вопрос: если деньги, как утверждает тот, шли на ВСУ, зачем для этого потребовалось посредничество благотворительного фонда КШЭ?

Я понимаю зачем. Но вы скажите: зачем нужен посредник в виде благотворительного фонда Милованова, чтобы поддерживать ВСУ? Не надо здесь сейчас делать из людей идиотов. Поэтому отчитывайтесь и показывайте, куда пошли деньги, – написал Гончаренко

Как украинцы реагируют на очередной скандал с участием Смилянского

Некоторым понравилась идея с туалетным ершиком с изображением Гончаренко. Но таких единицы. Большинство комментаторов пишут, что такое поведение не пристало руководителю "Укрпочты". Смелянского призывают заняться своими должностными обязанностями и прекратить "смешить людей".

  • Когда руководитель Укрпочты занимается такой х**ней, то может стоит заниматься х**ней, а не занимать должность с огромной зарплатой и постоянно зашквариваться, как не с оскорблениями, то с почтой любви, то с премиями, то с закрытием отделений, при этом постоянно отчитываясь о каком-то развитии
  • Может, займешься своими прямыми обязанностями? Хватит смешить людей
  • Вот это Петросян. Вот это мощно
  • Супер. Такие ершики будут на свите продавать? Есть пара кандидатов на подарок
  • Гончаренко конечно типичный политик-популист с мутным прошлым с болотным привкусом. Но вы не политик, а руководитель крупного системного предприятия. Поэтому ершики и все это выглядит максимально странно
  • Таких комментариев и постов от руководителя прямого конкурента УП — НП (Новая почта, — ред.) нет и никогда не будет. Потому что они работают. А эти клоуны продолжают устраивать шапито. Поэтому УП и превратилось не в современный сервис, а балаган с клоуном-руководителем

Как рассказывал "Телеграф", недавно Смилянский обозвал украинку "шлюхой" и "чудом". Почему он набросился на женщину с обидами?

