"Клоуны продолжают шапито". Смилянского обвинили в схемах, он ответил унитазным ершиком (видео)

Глава "Укрпочты" регулярно попадает в скандалы

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал депутатское обращение в Генпрокуратуру, СБУ и НАБУ с призывом разобраться, нет ли злоупотреблений в использовании благотворительных взносов, которые "Укрпочта" собирает с каждой посылки. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский ответил в стиле низкопробного юмора.

Что нужно знать:

При уплате за доставку посылки "Укрпочта" взимает "благотворительный взнос", отказаться невозможно

Гончаренко попросил разобраться, не было ли злоупотреблений по поводу этих средств

В ответ Смилянский прибег к личным оскорблениям

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский устроил на этот счет "шоу" с использованием реквизита. Он заявил, что подал на Гончаренко встречное заявление.

Что написал в заявлении Гончаренко

Алексей Гончаренко, возглавляющий Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения, в своем обращении отметил, что он обращается к правоохранителям из-за возникшего в январе скандала. Тогда нардеп Нина Южанина заявила, что вместе с оплатой за посылки "Укрпочта" автоматически списывает 1 гривну с каждой посылки в качестве благотворительного взноса. Отказаться от этого невозможно – взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпочты".

Смилянский подтвердил это, пишет Гончаренко. По его словам, часть средств направлялась на социальные проекты, включая укрытия и помощь ВСУ.

Однако Гончаренко утверждает, что часть этих средств якобы перечисляется в фонд "Киевская школа экономики", учредителем которого является Корпорация "Киевская школа экономики". Ее президент – бывший министр экономики Тимофей Милованов.

И эта схема приносит благотворительному фонду Милованова не менее 50 миллионов гривен в год (количество принятых посылок "Укрпочтой" в 2023 году). Средства вроде бы были в поддержку ВСУ. Но отчетности за это нет никакой. Милованов сказал, что средства были потрачены на укрытия, — пишет Гончаренко

Он добавил, что в этой ситуации "можно говорить о злоупотреблении служебным положением, возможных коррупционных рисках, присвоении средств или даже мошенничестве". Нардеп попросил соответствующие органы дать правовую оценку действиям Милованова и Смилянского.

Обращение Гончаренко

Смилянский сделал ершик для унитаза с изображением Гончаренко

В ответ глава "Укрпочты" записал видео, где выразил свое возмущение. Он держит в руках ершик для унитаза с изображением Гончаренко.

Алексей Гончаренко, главный очиститель украинской власти от коррупции, он всегда со мной, написал заявление в НАБУ, чтобы НАБУ проверила, крадем ли мы с Миловановым средства, которые вы донатите на ВСУ. Конечно, будет ответ… Таких ершиков ни у кого, кроме меня, нет… Такой же уникальный, как сам господин Алексей, — говорит Смилянский

Глава "Укрпочты" написал встречное заявление на Гончаренко, тот уже ответил

Вскоре он добавил, что написал заявление на Гончаренко в НАБУ. Смелянский подчеркнул, что "мы не разворовали – мы собрали и передали".

Попросил НАБУ разложить это по полочкам. Так же, как и другие моменты, где официальные доходы не стыкуются с состоянием, — пишет Смилянский

Заявление Смилянского

Гончаренко уже ответил Смилянскому. Он задает вопрос: если деньги, как утверждает тот, шли на ВСУ, зачем для этого потребовалось посредничество благотворительного фонда КШЭ?

Я понимаю зачем. Но вы скажите: зачем нужен посредник в виде благотворительного фонда Милованова, чтобы поддерживать ВСУ? Не надо здесь сейчас делать из людей идиотов. Поэтому отчитывайтесь и показывайте, куда пошли деньги, – написал Гончаренко

Как украинцы реагируют на очередной скандал с участием Смилянского

Некоторым понравилась идея с туалетным ершиком с изображением Гончаренко. Но таких единицы. Большинство комментаторов пишут, что такое поведение не пристало руководителю "Укрпочты". Смелянского призывают заняться своими должностными обязанностями и прекратить "смешить людей".

Когда руководитель Укрпочты занимается такой х**ней, то может стоит заниматься х**ней, а не занимать должность с огромной зарплатой и постоянно зашквариваться, как не с оскорблениями, то с почтой любви, то с премиями, то с закрытием отделений, при этом постоянно отчитываясь о каком-то развитии

Может, займешься своими прямыми обязанностями? Хватит смешить людей

Вот это Петросян. Вот это мощно

Супер. Такие ершики будут на свите продавать? Есть пара кандидатов на подарок

Гончаренко конечно типичный политик-популист с мутным прошлым с болотным привкусом. Но вы не политик, а руководитель крупного системного предприятия. Поэтому ершики и все это выглядит максимально странно

Таких комментариев и постов от руководителя прямого конкурента УП — НП (Новая почта, — ред.) нет и никогда не будет. Потому что они работают. А эти клоуны продолжают устраивать шапито. Поэтому УП и превратилось не в современный сервис, а балаган с клоуном-руководителем

Как рассказывал "Телеграф", недавно Смилянский обозвал украинку "шлюхой" и "чудом". Почему он набросился на женщину с обидами?