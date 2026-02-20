"Клоуни продовжують шапіто". Смілянського звинуватили в схемах, він відповів унітазним йоржиком (відео)

Глава "Укрпошти" регулярно потрапляє у скандали

Народний депутат України Олексій Гончаренко написав депутатське звернення до Генпрокуратури, СБУ та НАБУ з закликом розібратися, чи не має зловживань у використанні благодійних внесків, які "Укрпошта" збирає з кожної посилки. Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відповів в стилі низькопробного гумору.

Що треба знати:

При сплаті за доставку посилки "Укрпошта" стягує "благодійний внесок", відмовитися неможливо

Гончаренко попросив розібратися, чи не було зловживань щодо цих коштів

У відповідь Смілянський вдався до особистих образ

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський влаштував з цього приводу "шоу" з використанням реквізиту. Він заявив, що подав на Гончаренка зустрічну заяву.

Що написав у заяві Гончаренко

Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану, у своєму зверненні зазначив, що він звертається до правоохоронців через скандал, що виник у січні. Тоді нардеп Ніна Южаніна заявила, що разом зі сплатою за посилки "Укрпошта" автоматично списує 1 гривню з кожної посилки як благодійний внесок. Відмовитися від цього неможливо — стягнення внесено у програмне забезпечення "Укрпошти".

Смілянський підтвердив це, пише Гончаренко. За його словами, частина коштів спрямовувалася на соціальні проєкти, включаючи укриття та допомогу ЗСУ.

Однак, Гончаренко стверджує, що частина цих коштів нібито перераховуються у фонд "Київська школа економіки", засновником якого є Корпорація "Київська школа економіки". Її президент — колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

І ця схема приносить благодійному фонду Милованова не менше 50 мільйонів гривень в рік (кількість прийнятих посилок "Укрпоштою" у 2023 році). Кошти начебто були на підтримку ЗСУ. Але звітності за це ніякої немає. Милованов сказав, що кошти було витрачено на якісь укриття, — пише Гончаренко

Він додав, що в цій ситуації "можна говорити про зловживання службовим становищем, можливі корупційні ризики, привласнення коштів чи навіть шахрайства". Нардеп попросив відповідні органи дати правову оцінку діям Милованова та Смілянського.

Звернення Гончаренка

Смілянський зробив йоржик для унітаза з зображенням Гончаренка

У відповідь глава "Укрпошти" записав відео де висловив своє обурення. Він тримає в руках йоржик для унітаза з зображення Гончаренка.

Олексій Гончаренко, головний очищувач української влади від корупції, він завжди зі мною, написав заяву в НАБУ, щоб НАБУ перевірила, чи ми з Миловановим крадемо кошти, які ви донатите на ЗСУ. Звісно, що буде відповідь … Таких йоржиків ні в кого, крім мене, нема … Такий же унікальний, як сам пан Олексій, — каже Смілянський

Голова "Укрпошти" написав зустрічну заяву на Гончаренка, той вже відповів

Невдовзі він додав, що написав заяву на Гончаренка в НАБУ. Смілянський наголосив, що "ми не розікрали – ми зібрали й передали".

Попросив НАБУ розкласти це по поличках. Так само, як і інші моменти, де офіційні доходи не стикуються зі статками, — пише Смілянський

Гончаренко вже відповів Смілянському. Він ставить питання: якщо гроші, як стверджує той, йшли на ЗСУ, навіщо для цього потрібне було посередництво благодійного фонду КШЕ?

Я розумію, навіщо. Але ви скажіть: навіщо потрібний посередник у вигляді благодійного фонду Милованова, щоб підтримувати ЗСУ? Не треба тут зараз робити з людей ідіотів. Тому звітуйте і показуйте, куди пішли гроші, — написав Гончаренко

Як українці реагують на черговий скандал за участю Смілянського

Декому сподобалася ідея з туалетним йоржиком з зображення Гончаренка. Але таких одиниці. Більшість коментаторів пишуть, що така поведінка не личить керівнику "Укрпошти". Смілянського закликають зайнятися своїми посадовими обов'язками та припинити "смішити людей".

Коли керівник Укрпошти замається такою х**нею, то може варто займатись х**нею, а не займати посаду з величезною зарплатою і постійно зашкварюватись, як не з образами, то поштою кохання, то з преміями, то із закриттям відділень при тому постійно звітуючи про якийсь розвиток

Може вже займешся своїми прямими обов'язками? Хватить смішити людей

Оце Петросян. Оце потужно

Супер. Такі йоржики будуть на почті продавати? Є пару кандидатів на подарунок

Гончаренко звичайно типовий політик-популіст з мутним минулим з болотяним присмаком. Але ви не політик, а керівник великого системного підприємства. Тож йоржики і оце все виглядає максимально дивно.

Таких коментарів та постів від керівника прямого конкурента УП — НП (Нова пошта, — ред.), немає і ніколи не буде. Бо вони працюють. А ці клоуни продовжують влаштовувати шапіто. Тому УП і перетворилось не на сучасний сервіс, а балаган з клоуном-керівником

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Смілянський обізвав українку "повією" та "потворою". Чому він накинувся на жінку з образами.