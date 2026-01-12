Почти на 2 тысячи дороже? Новый тариф "Укрпочты" возмутил украинца: что ответила компания

Новые тарифы установлены на календарный год

"Укрпочта" с 2026 года обновила тарифы на аренду абонентского ящика, что возмутило украинца. Ведь цена подскочила почти в четыре раза.

Что нужно знать:

"Укрпочта" изменила тарифный план для аренды абонентских ящиков на 2026 год

Новые цены будут действовать до 2026 года

Об этом пишет один из пользователей Facebook. По его словам, в 2025 году он платил за аренду ящика 500 грн, а сейчас цена составляет 2304 грн.

"Как так у вас получилось, что цена из 500 грн за год аренды абонентского ящика сразу стала 2304 грн? Вы серьезно считаете, что я и дальше буду его арендовать? Ну-ну…" — говорится в сообщении.

Мужчина подчеркнул, что считает такую цену "неадекватной" и не понимает, почему она насколько выросла. Компания уже ответила пользователю, отметив, что по решению Тарифного комитета установлены такие цены для юридических лиц и физических лиц предпринимателей на 2026 год.

Украинца возмутили новые тарифы "Укрпочты". Фото: скриншот с Facebook

Новые цены, которые уже есть на сайте "Укрпочты", будут действовать до 31 декабря 2026 года. Они установлены в соответствии с законодательством Украины. Порядок их формирования и применения определен государством. К тому же, плата за пользование ящиком взимается за весь календарный месяц независимо от даты оформления бронирования.

Ответ "Укрпочты". Фото: скриншот с Facebook

Добавим, что в настоящее время один месяц аренды абонентского ящика составляет 240 грн, а полгода – 1296 грн. Фактически аренда на год выгоднее на 567 грн. Однако, учитывая, что цена выросла на 1804 грн, некоторые украинцы возмущены.

Новые тарифы "Укрпочты" на аренду абонентских ящиков

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" запускает новую платную функцию, которую уже раскритиковали украинцы.