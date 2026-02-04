Гендиректор "Укрпочты" назвал украинку "проституткой". После скандала он уже нашел "оправдание"

Он не впервые дерзко общается в соцсетях

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский вступил в перепалку в соцсети и грубо высказался в адрес женщины. Скандал разгорелся из-за нового логотипа национального почтового оператора.

Что нужно знать:

За историю своего существования почта независимой Украины меняет логотип в четвертый раз

Новый логотип обошелся "Укрпочте" более чем в 600 тысяч гривен

Не все украинцы считают, что это своевременно, а Смелянский очень жестко реагирует на критику

Новый логотип "Укрпочты" — что известно

На днях Смилянский объявил, что "Укрпочта" в 32-ю годовщину создания презентовала обновленный логотип. Постепенно он будет появляться в новых сервисах, почтоматах и отделениях. Ребрендинг обошелся компании почти в 640 тысяч гривен.

Новый логотип "Укрпочты"

Глава "Укрпочты" объяснил, что новый логотип усиливает украинскую идентичность. А шрифт – это продолжение украинской почтовой эстетики 1918–1921 годов в современной форме.

Теперь наше лого – это "У". "У" – как Украина. "У" – как Укрпочта. Мы не будем тратить миллионы на ребрендинг. Новый бренд заменит старый и, прежде всего, появится там, где мы создаем новое: в новых сервисах, почтовых автоматах, в новых отделениях и тому подобное, — пишет Смилянский

Новый логотип и шрифт будут заменяться постепенно

Когда "Укрпочта" меняла логотип в прошлый раз

Перед этим обновлением в последний раз почтовый оператор менял логотип в 2017 году. Это был рожок и "пин", провозглашавшие принцип "Укрпочта есть повсюду".

До этого было еще две смены логотипа. Новую эмблему "Укрпочта" получала в 1992 году и в 2009 году.

Почему Смилянский набросился с оскорблениями на женщину

Как это часто бывает, в сети разгорелась дискуссия по поводу целесообразности изменения логотипа. Решение "Укрпочты" подвергли критике.

Игорь Смилянский. Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Смилянский активно участвовал в обсуждениях. Одна из комментаторов намекнула, что на ребрендинге могут быть кражи денег. В ответ гендиректор "Укрпочты" назвал ее "проституткой".

"Ну если мы воруем то Вы проститутка. У меня столько же доказательств сколько у Вас а оскорблять всегда прикольнее чем что-то хорошее говорить. Так что мы воры вы проститутка. 1-1 ", — написал он.

В другом комментарии глава "Укрпочты" назвал свою оппонентку еще и "потворой". Это прозвучало в ответ на замечание, что говорить с женщиной подобным образом не стоит.

"А где Вы видели женщину? Я ее не видел. Какая-то потвора меня без фактов обвинила в коррупции, а какого пола та потвора была я не заметил сразу", — ответил Смилянский.

Как Смилянский оправдался за грубость

Когда его подвергли критике за отсутствие грамотной коммуникации, Смилянский также быстро нашел оправдание. Он намекнул, что его дерзкое поведение – якобы бесплатная реклама.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" с 2026 года обновила тарифы на аренду абонентского ящика, что возмутило украинцев. Цена подскочила почти в четыре раза.